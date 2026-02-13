Spider-Noir di Nicolas Cage entra in azione. Prime Video svela il teaser trailer e la data di uscita

Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale e la data di uscita di Spider-Noir, la nuova straordinaria serie con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv, che debutterà in tutto il mondo il 27 maggio 2026. Prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video, l’attesissima serie arriverà negli Stati Uniti il 25 maggio su MGM+, mentre tutti gli episodi saranno disponibili a livello globale su Prime Video dal 27 maggio, in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Per offrire un’esperienza di visione unica nel suo genere, Spider-Noir sarà disponibile in streaming in due modalità, “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”, consentendo al pubblico di scegliere se guardare la serie in bianco e nero o a colori.

Prime Video, inoltre, ha diffuso le prime immagini, che offrono un’anteprima esclusiva del mondo di Spider-Noir e introducono alcuni personaggi:

Ben Reilly (Nicolas Cage ) – Un tempo, Ben Reilly era il supereroe noto come “The Spider”. Dopo una tragedia personale, ha abbandonato il suo alter ego eroico. Solo un caso straordinario potrebbe convincere questo investigatore privato caduto in disgrazia ad abbandonare i panni dell’uomo qualunque e a indossare nuovamente la maschera.

Robbie Robertson (Lamorne Morris) – Un giornalista appassionato che cerca di sfondare nella New York degli anni '30, nonostante le difficoltà. È disposto a fare tutto il necessario per la sua carriera e per il suo migliore amico, Ben.

Cat Hardy (Li Jun Li) – La star di punta del nightclub più esclusivo di New York. Potrebbe sembrare che pensi solo a se stessa, ma la realtà è più complessa di quanto sembri.

Janet (Karen Rodriguez) – Segretaria intelligente, determinata e leale di Ben Reilly. Vuole aiutare il suo capo e la sua piccola impresa ad avere successo, e non ha alcun problema a dire la verità in faccia a chi comanda.

Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”. Spider-Noir racconta la storia di Ben Reilly (Cage), un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta, che a seguito di una tragedia profondamente personale, è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città.

Il cast include il Premio Oscar Nicolas Cage (Il ladro di orchidee, Pig – Il piano di Rob), il vincitore dell’Emmy Award® Lamorne Morris (Fargo, New Girl), Li Jun Li (Sinners, Babylon), Karen Rodriguez (Nido di vipere, Acapulco), Abraham Popoola (Atlas, Slow Horses), insieme al Premio SAG Jack Huston (Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Day of the Fight) e l’attore nominato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award® Brendan Gleeson (Gli spiriti dell’isola, Harry Potter). Fra le guest star Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

Spider-Noir è prodotto da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video. Il regista vincitore dell’Emmy Award® Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirige i primi due episodi, di cui è anche executive producer. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram) sono co-showrunners ed executive producer della serie. Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie insieme al team, premiato agli Oscar, di Spider-Man: Un nuovo universo: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller sono executive producer per la loro casa di produzione Lord Miller, insieme a Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal è anche executive producer della serie per Pascal Pictures. Tra gli executive producer figurano anche Cage e Pavlina Hatoupis.