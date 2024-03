Pensavamo che Halloween Ends sarebbe stata l’ultima volta che avremmo visto Michael Myers in azione (almeno per il prossimo futuro), ma nell’industria contemporanea non puoi tenere a freno troppo tempo un buon maniaco mascherato.

Lo scorso ottobre è arrivata la notizia che l’iconico franchise slasher sarebbe stato resuscitato per il piccolo schermo, con Miramax che si era assicurata i diritti dopo una guerra di offerte. Il progetto era “pensato per lanciare potenzialmente un universo cinematografico che abbraccia film e televisione“, e ora abbiamo alcuni aggiornamenti che potrebbero non essere adatti ai fan della recente trilogia di David Gordon Green o a coloro che sperano che questo spettacolo sia più un’antologia simile al concept originale per Halloween 3: Season of The Witch.

Secondo Marc Helwig, Head Of Worldwide Television di Miramax (tramite Deadline ), la serie TV di Halloween servirà come un “reset creativo”, che tornerà al classico originale di John Carpenter e si concentrerà sui personaggi introdotti in quel film e, da quello che sembrano le intenzioni, dai suoi diretti seguiti.

“Siamo sulla buona strada, è una grande priorità per noi. Negli ultimi mesi abbiamo avuto molte conversazioni entusiasmanti con un numero di persone davvero talentuose e penso che avremo un’idea abbastanza chiara di ciò che faremo molto presto”, ha affermato Helwig, aggiungendo: “Noi speriamo di riuscire a bloccare il team creativo molto presto.”

“Le fondamenta sono il film originale, il film di John Carpenter, i personaggi di quel film e forse un gruppo di personaggi su cui non ci siamo concentrati molto nelle versioni cinematografiche recenti o anche in alcune di esse,” Helwig ha continuato. “È un ripristino creativo completo e un ritorno al film originale, invece di uscire da uno qualsiasi degli adattamenti cinematografici più recenti.”

Quindi, sembra che il piano sia quello di riformulare il cast per personaggi del calibro di Myers, Laurie Strode, il dottor Loomis e… probabilmente anche The Shape? Per essere onesti, Halloween 4 ha introdotto un personaggio molto apprezzato dai fan, la nipote di Laurie (Danielle Harris), quindi concentrarsi su una nuova interpretazione di Jamie Lloyd potrebbe sicuramente essere interessante – o meglio ancora, far riprendere il ruolo a Harris.