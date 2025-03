Grey’s Anatomy: lo showrunner parla del successo di Pitt e della concorrenza nei medical drama

La showrunner di Grey’s Anatomy Meg Marinis ha parlato del successo della serie rivale The Pitt e ha espresso la sua opinione sulla concorrenza tra i due drammi medici di successo. La stagione 21 di Grey’s Anatomy è attualmente in onda, ma la serie campione di ascolti della ABC non sembra destinata a rallentare presto. Al contrario, The Pitt ha appena concluso la sua stagione di debutto su Max, ed è stata acclamata dalla critica, oltre ad aver ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. È possibile tracciare dei paragoni tra le due serie, in particolare per quanto riguarda la narrazione drammatica e il buffet di personaggi interessanti.

In un’intervista con il LA Times, Marinis discute i suoi piani per il futuro di Grey’s Anatomy, oltre a parlare del successo di The Pitt e dell’eventuale rivalità tra le serie. Rivelando che è naturale interrogarsi su alcune delle trame che The Pitt sta esplorando e su come si confrontano con Grey’s Anatomy, prima di dichiarare di non aver ancora guardato la serie rivale perché non vuole che influenzi la sua scrittura, ma che ha intenzione di farlo. Ecco i commenti della Marinis:

“Grey’s” ha resistito mentre altri nel genere sono andati e venuti. Quando vedi qualcosa come “The Pitt” diventare questo dramma che fa parlare la gente, cosa ne deduci in questa fase della corsa di “Grey’s”?

Ci sono un paio di cose: non puoi fare a meno di pensare: “Oh, che tipo di storie stanno raccontando? Raccontano storie più interessanti delle nostre? Voglio davvero guardare The Pitt, sto aspettando la pausa perché adoro i programmi medici, ma cerco di non guardarli quando scrivo, per rimanere completamente concentrata su Grey’s. Non voglio competere o fare paragoni. Sono tutti diversi. Questo interesse dimostra che alla gente piacciono ancora i programmi medici. Sono ancora rilevanti.

Cosa significano questi commenti per Grey’s Anatomy in futuro

The Pitt, con il suo realismo crudo e il suo approccio fresco e unico (12 episodi che coprono ciascuno 1 ora di un turno di 12 ore al pronto soccorso), ha una struttura narrativa avvincente. Tuttavia, ciò che ha sempre reso Grey’s Anatomy così popolare è la vita personale dei suoi personaggi e il modo in cui questa si insinua e influisce sulla loro vita professionale e sull’ambiente di lavoro. Anche se c’è sempre la tentazione di cambiare approccio, soprattutto dopo così tante stagioni, si ha la sensazione che Grey’s debba attenersi alla sua formula di successo.

Anche se è improbabile che Grey’s Anatomy cerchi di cambiare il suo formato per competere con una serie più recente, il successo di The Pitt servirà almeno a tenere Marinis e il resto del team di Grey’s Anatomy all’erta.

I commenti di Marinis suggeriscono che lei è d’accordo con questo sentimento e che è completamente concentrata nel lasciare che Grey’s Anatomy sia Grey’s Anatomy, senza cercare di copiare altre cose. Il pubblico dello show esiste per un motivo, e cercare di apportare cambiamenti drastici in questa fase non sarebbe adatto dal punto di vista narrativo o tonale. Tuttavia, una volta che Marinis avrà visto The Pitt, potrebbe essere ispirata a introdurre alcuni nuovi archi nelle trame di Grey’s Anatomy, e questo non sarebbe necessariamente visto come una cosa negativa.