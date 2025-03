Il film sugli Oasis verrà girato durante il tour di reunion del duo dal creatore di Peaky Blinders

Gli Oasis ha annunciato che verrà prodotto un film nel corso del tour di reunion quest’anno, un progetto creato e prodotto da Steven Knight (“Peaky Blinders“, “Locke“) e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace (“Meet Me in the Bathroom“).

Non sono state fornite informazioni sulla natura del film, ma il fatto che Southern e Lovelace abbiano diretto un documentario/film concerto per LCD Soundsystem, “Shut Up and Play the Hits“, potrebbe indicare un formato ibrido simile per il film sugli Oasis.

Il progetto sugli Oasis sarà prodotto da Magna Studios, con Sam Bridger e Guy Heeley come produttori e Marisa Clifford e Kate Shepherd come produttori esecutivi. Sarà distribuito da Sony Music Vision, con Krista Wegener di Sony Music Vision a capo delle vendite globali.

Non è stata fissata una data di uscita per il film e non ci saranno ulteriori informazioni sulla sua uscita per l’immediato futuro. Oltre a produrre e creare “Peaky Blinders“, Knight ha anche scritto il recente film biografico su Maria Callas “Maria” con Angelina Jolie, “Eastern Promises” di David Cronenberg e “Dirty Pretty Things” di Stephen Frears e ha prodotto, diretto e scritto “Locke”, con Tom Hardy.

Il tour degli Oasis inizierà il 4 luglio a Cardiff e dovrebbe durare fino a novembre.