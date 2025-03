Yellowstone: un nuovo spin-off sarebbe in fase di sviluppo, mentre lo show di Beth e Rip viene aggiornato sulle riprese

Secondo quanto riferito, è in fase di sviluppo un nuovo spinoff di Yellowstone, mentre lo show di Beth e Rip riceve un aggiornamento delle riprese, con l’universo della serie che continua ad espandersi. Il prossimo spinoff di Beth e Rip di Yellowstone vedrà Kelly Reilly e Cole Hauser riprendere i loro ruoli dalla serie originale, con le loro storie che continuano dopo la fine del western di punta. Poiché il ranch originale è stato rivenduto alla riserva di Broken Rock alla fine della serie, la nuova serie della coppia li vedrà costruire una nuova vita insieme al di fuori del patrimonio della famiglia Dutton.

Ora, un rapporto di Puck TV afferma che un nuovo spin-off di Yellowstone è attualmente in fase di sviluppo da parte del creatore Taylor Sheridan, anche se al momento della stesura non sono stati rivelati dettagli sulla trama. Anche le riprese della serie incentrata su Beth e Rip dovrebbero iniziare quest’estate, e la serie sta cercando anche un attore per un ruolo simile a quello di John Dutton, interpretato da Kevin Costner. Il rapporto sottolinea anche il numero di idee per nuove stagioni di serie in corso, insieme alle idee per nuove serie che Sheridan ha, sia all’interno che all’esterno dell’universo condiviso dal western.

Cosa significano gli aggiornamenti sullo spinoff di Yellowstone per il franchise

Alla fine di Yellowstone, Beth, Rip e Carter vanno a Dillon, nel Montana, per avviare un nuovo ranch, lasciandosi alle spalle la loro vecchia vita per esplorare le nuove sfide che li attendono. Le riprese della serie in programma per quest’estate faranno sì che non ci vorrà molto prima che arrivino notizie più concrete su cosa aspettarsi dalla serie. Si unirà a serie come 1883 e 1923, nonché agli spin-off in arrivo The Madison, 1944 e 6666. Questi piani espansivi per la serie sembrano essere solo l’inizio, tuttavia, con un’altra serie senza titolo attualmente in lavorazione.

Poiché non si sa nulla dell’imminente spin-off di Yellowstone, la nuova serie potrebbe svolgersi nel passato, nel presente o nel futuro.

Potrebbe essere una serie aggiuntiva che documenta la storia della famiglia Dutton, simile a quella in corso del 1923. Un‘altra opzione è uno show incentrato su Kayce dopo gli eventi dello show originale, poiché non è confermato se apparirà di nuovo nel franchise. Potrebbe anche essere come la storia di The Madison, seguendo un nuovo gruppo di personaggi che non sono direttamente collegati a nessun’altra trama del franchise.