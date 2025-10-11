Grey’s Anatomy – Stagione 22: le star reagiscono alla scioccante morte nella premiere

La premiere della stagione 22 di Grey’s Anatomy vede la straziante morte di un’amata dottoressa, e l’attrice che interpreta il personaggio rivela come si sente davvero riguardo alla sua scomparsa. Ambientato dopo la fatale esplosione nell’ospedale, il primo episodio vede i protagonisti della serie lottare per la propria vita mentre cercano di salvare i loro pazienti.

Il finale della stagione 21 ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, lasciando in sospeso il destino di diversi personaggi. E, nel primo episodio della stagione 22 di Grey’s Anatomy, viene rivelato che Monica Beltran (Natalie Morales), chirurgo pediatrico presso il Grey Sloan Memorial Hospital, è rimasta vittima dell’incidente.

In un’intervista con Deadline, Morales ha parlato di come si è sentita quando ha saputo che il tempo del suo personaggio nella serie stava volgendo al termine. L’attrice ha dichiarato di non provare rancore per il destino di Beltran e ha spiegato di essere grata per il tempo trascorso nella serie.

Ovviamente è stato un mix di emozioni. Sono stata molto fortunata a far parte di questo show e mi sento molto grata per averne fatto parte. Penso che i fan di questo show siano stati molto gentili e accoglienti con me, e credo che le persone che mi hanno accolto bene saranno arrabbiate. Mi dispiace per questo.

Morales ha anche elogiato il modo in cui gli showrunner e gli sceneggiatori hanno gestito l’uscita di scena di Beltran.

Ma penso anche che Meg sia una sceneggiatrice e showrunner di incredibile talento, e direi una delle persone migliori con cui abbia mai lavorato, davvero. È stata così gentile e così attenta a tutto che quando mi ha detto il piano, ho pensato: “Oh, mi sembra giusto. Capisco perché lo stai facendo, e per me ha senso. Anche se mi dispiace, funziona davvero per la storia”. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro.

La morte della Beltran è avvenuta dopo che lei e la tirocinante del Grey Sloan, Jules Millin (Adelaide Kane), hanno operato un bambino. La dottoressa è rimasta intrappolata sotto alcune attrezzature mediche mentre dirigeva la tirocinante durante l’operazione. Mentre il ragazzo e Jules sono riusciti a salvarsi, la chirurgo pediatra ha purtroppo ceduto alle ferite prima che i vigili del fuoco sfondassero le porte per salvarli.

Morales ha esordito come guest star in Grey’s Anatomy nella stagione 20 della serie televisiva. Nella stagione 21, il suo personaggio è diventato uno dei protagonisti fissi.

Un altro personaggio che ha preoccupato gli spettatori dopo il finale della stagione precedente è stato il dottor Atticus Lincoln (Chris Carmack). Fortunatamente, è riuscito a sopravvivere alla premiere nonostante le gravi condizioni in cui versava. È stato salvato dai suoi colleghi Owen Hunt (Kevin McKidd), Teddy Altman (Kim Raver), Winston Ndugu (Anthony Hill) e Miranda Bailey (Chandra Wilson).