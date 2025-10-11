Peacemaker – Stagione 2: la spiegazione del finale e come ci prepara a Man Of Tomorrow

Il finale della seconda stagione di Peacemaker è stato diverso da quello che molti fan della DC si aspettavano, puntando più sull’emozione che sull’azione scioccante, anche se non sono mancati i colpi di scena. Nell’episodio 7 di Peacemaker, l’eroe interpretato da John Cena si è consegnato all’ARGUS, portando al finale che esplora il suo periodo in prigione e l’avventura dell’organizzazione nella Quantum Unfolding Chamber e le sue numerose porte.

Il finale della seconda stagione di Peacemaker pone le basi per quella che potrebbe essere la trama generale del DCU Chapter One con una location chiave. Con più cameo del personaggio di Superman nella seconda stagione di Peacemaker, viene anche preparato il terreno per il sequel del film dell’eroe, Man of Tomorrow, che uscirà nelle sale il 9 luglio 2027. Inoltre, un importante team della DC Comics è stato appena introdotto nella DCU.

Cos’è la salvezza e Peacemaker è davvero intrappolato lì?

Alla fine della seconda stagione di Peacemaker, sembra che tutto stia andando bene per Christopher Smith. Lui ed Emilia Harcourt sono in una buona posizione; ha appena avviato una nuova organizzazione di spionaggio con i suoi amici e suo fratello di un altro universo, Keith, non si è nemmeno fatto vivo dopo l’episodio della scorsa settimana. Tuttavia, le cose non potevano rimanere così a lungo.

Dopo una stagione in cui abbiamo visto Rick Flag Sr. (Frank Grillo) ossessionato da Peacemaker e dalla QUC, la serie DC ha finalmente rivelato ciò che Flag stava cercando fin dall’inizio. Come ha affermato Harcourt durante l’episodio, l’ARGUS voleva trovare un mondo con condizioni di vita simili a quelle della Terra. Viene poi rivelato che Flag vuole trasformare quel luogo, Salvation, in una prigione per metahumani.

Tutti questi elementi collegati dovrebbero suonare familiari ai fan della DC Comics, dato che la DCU sembra stia adattando la miniserie in 7 numeri Salvation Run. Nei fumetti, Amanda Waller e Rick Flag guidano un progetto che manda diversi cattivi della DC su Salvation, un mondo ritenuto innocuo, dove potrebbero essere abbandonati e non fare più del male a nessuno.

Tuttavia, le cose non sono come sembrano, poiché il pianeta è pieno di bestie pericolose, come notato dal ruggito che il personaggio di Cena sente alla fine della seconda stagione di Peacemaker. Verrebbe rivelato che Desaad, uno dei Nuovi Dei di Apokolips, è dietro al mondo e alle sue pericolose creazioni nei fumetti.

Egli osserva i cattivi e, dopo che questi si sono uniti, decide che è giunto il momento di mettere alla prova i suoi Parademoni, le creature viste nel film Justice League del 2017, contro di loro. Un supereroe, Martian Manhunter, è presente fin dall’inizio, fingendo di essere Blockbuster, uno dei cattivi della DC, grazie ai suoi poteri di mutaforma. È interessante notare che Peacemaker non faceva parte della storia a fumetti.

Pertanto, non c’è una risposta chiara sul fatto che Rick Flag Sr. lo lascerà a Salvation quando inizierà a mandare i metaumani nella sua nuova prigione. Tuttavia, dato l’odio di Flag per Peacemaker, sembra che verrà lasciato lì. Un’altra importante differenza rispetto al fumetto è che, invece di usare le porte QUC per arrivare a Salvation, Waller e Flag hanno usato i Boom Tubes nei fumetti.

Come il finale della seconda stagione di Peacemaker prepara Man Of Tomorrow

Ci sono due modi principali in cui la seconda stagione di Peacemaker potrebbe preparare Man of Tomorrow. Da un lato, l’episodio ha mostrato che Rick Flag stava lavorando a stretto contatto con Lex Luthor e il suo team su Salvation. Una nota scritta dal cattivo mostrava che Luthor era soddisfatto dei progressi di ARGUS, il che ha senso, dato che anche lui aveva una prigione in una dimensione alternativa.

In Superman, Lex manda l’Uomo d’Acciaio nella sua prigione, ma il Superman di David Corenswet alla fine trova un modo per fuggire con l’aiuto di Metamorpho, Mister Terrific, Krypto e Lois Lane. Ora che Lex Luthor e Rick Flag stanno lavorando insieme, è possibile che Lex possa tentare ancora una volta di imprigionare Superman, mandandolo a Salvation in Man of Tomorrow.

Tuttavia, è possibile che Flag stia semplicemente prendendo in giro Luthor, usandolo per far sì che Salvation venga istituito prima di rivoltarglisi contro. In Salvation Run della DC Comics, Lex viene mandato in prigione e diventa il leader della sua fazione di cattivi. Lo stesso potrebbe accadere in Man of Tomorrow, con Flag che tradisce Lex e lo rinchiude a Salvation, forse insieme al Superman di Corenswet.

Ciò corrisponderebbe ai precedenti commenti di James Gunn su come Lex e Superman saranno costretti a collaborare contro una minaccia più grande. Se Desaad è dietro Salvation, come nei fumetti, ed entrambi i personaggi vengono mandati lì nella DCU, sarebbe sicuramente un cattivo che richiede tutta la potenza del duo per essere fermato.

Checkmate crea una nuova potente forza nella DCU

Dopo che diversi personaggi hanno dimostrato di aver perso completamente fiducia in ARGUS e Flag nel corso della stagione, Peacemaker e i suoi amici decidono di fondare una loro agenzia. Utilizzando il denaro sporco di sangue che Vigilante aveva nella sua base segreta, gli 11th Street Kids fondano Checkmate, un’importante organizzazione della DC Comics. L’agenzia di spionaggio include anche gli agenti ARGUS Bordeaux, Fleury e Judomaster.

Nei fumetti, Checkmate è stata creata da Amanda Waller come una branca della Task Force X, alias la Suicide Squad. La DCU cambia completamente questa impostazione, con la figlia di Waller, Leota Adebayo, come forza trainante della Checkmate live-action. Dato che Adebayo e sua madre vedono le cose in modo molto diverso, la nuova Checkmate dovrebbe avere obiettivi migliori.

Chris Smith ed Emilia Harcourt stanno insieme?

Durante il finale della seconda stagione di Peacemaker, alcuni flashback rivelano cosa è successo tra Chris e Harcourt sulla barca. Hanno trascorso una serata meravigliosa e poi si sono baciati, ma Harcourt è scappata subito dopo. Alla fine, dopo che lei ha confessato che quel bacio significava “tutto” per lei, li vediamo di nuovo insieme sulla stessa barca per un’esibizione dei Foxy Shazam. Presumibilmente stanno insieme.

Perché non c’è stata una sequenza di combattimento finale nel finale della seconda stagione di Peacemaker?

I film e le serie sui supereroi tendono spesso a concludersi con un grande combattimento finale. Tuttavia, il finale della seconda stagione di Peacemaker non ne ha avuto uno, con Keith che non è tornato dopo che è stata impostata la sua vendetta. Invece, il grande “combattimento” dell’episodio è stata la conversazione emotiva degli 11th Street Kids per convincere Chris che era amato, che è stata una storia commovente per il finale della seconda stagione di Peacemaker.