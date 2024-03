La star di Handmaid’s Tale, Madeline Brewer, si unirà a Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley in You 5, la quinta e ultima stagione del thriller psicologico di Netflix You, ha annunciato lo streamer.

Secondo Deadline, Madeline Brewer è pronto a unirsi a You 5 come personaggio regolare e interpreterà Bronte, un personaggio descritto come “un drammaturgo enigmatico e dallo spirito libero“, che sarà il nuovo impiegato presso la libreria di Joe Goldberg.

Mentre i due si legano al loro comune interesse per la “letteratura” e alle loro relative esperienze con la “perdita“, Bronte fa emergere la nostalgia per Joe e il suo vecchio sé, facendogli mettere in dubbio la persona in cui si è appena trasformato.

Conosciuta per aver interpretato il ruolo di Janine Lindo in The Handmaid’s Tale di Hulu , Brewer è apparsa anche in diversi film e programmi televisivi, tra cui Orange Is the New Black, Hemlock Grove, Cam, The Ultimate Playlist of Noise e Space Oddity. Inoltre reciterà nel thriller di prossima uscita Anniversary e nel film horror psicologico I Live Here Now.

Cosa ci aspettiamo dalla stagione finale di You?

Mentre i dettagli sulla quinta e ultima stagione di You rimangono nascosti, il pubblico può aspettarsi che la quinta stagione segua ancora l’intensamente ossessivo Joe, la cui ossessione per l’attuale donna da cui è attualmente paralizzato può diventare mortale.

Un personaggio disposto ad andare oltre – anche con misure estreme – il personaggio di Brewer potrebbe diventare la nuova ossessione di Joe, presumibilmente seguendo il terribile destino di Guinevere Beck (Elizabeth Lail), Candace Stone ( mbyr Childers), Love Quinn. (Victoria Pedretti) e Marienne Bellamy Tati Gabrielle).

Basato sui libri di Caroline Kepnes, You – creato da Greg Berlanti e Sera Gamble – vedeva nel cast anche Carmela Zumbado nel ruolo di Delilah Alves, Jenna Ortega nel ruolo di Ellie Alves, James Scully nel ruolo di Forty Quinn, Shalita Grant nel ruolo di Sherry Conrad, Ed Speleers nel ruolo di Rhys Montrose, Lukas Gage nel ruolo di Adam Pratt e altro ancora.

Tutte e quattro le stagioni di You sono in streaming su Netflix. Non è stata ancora fissata alcuna finestra di rilascio per la quinta stagione di You.