Harry Bosch torna ufficialmente in TV con l’espansione della serie poliziesca grazie a un nuovo spin-off

Bosch è tornato: Amazon Studios ha in programma un nuovo spin-off dell’iconica serie interpretata da Titus Welliver. La serie originale Bosch è andata in onda per sette stagioni su Prime Video, per poi essere estesa con Bosh: Legacy, che è durata tre stagioni prima di concludersi all’inizio di quest’anno. Prime ha poi prodotto Ballard, uno spin-off incentrato sul personaggio di Renee Ballard interpretato da Maggie Q.

Ora, l’iconico detective sta per ottenere una nuova serie su MGM+ intitolata Bosch: Start of Watch, che racconterà i primi anni della carriera del detective. Cameron Monaghan interpreterà il ruolo di Bosch, con Omari Hardwick nel ruolo del veterano Eli Birdges. Le riprese inizieranno nel 2026 a Los Angeles.

Michael Wright, capo di MGM+, ha detto della serie:

Siamo entusiasti di ampliare l’universo di Bosch con questa avvincente storia delle origini che mostra come uno dei detective più amati della televisione sia diventato l’uomo che conosciamo oggi. Con Cameron Monaghan e Omari Hardwick che danno vita a questi personaggi complessi e la visione creativa di Michael Connelly e dei nostri talentuosi produttori esecutivi, Bosch: Start of Watch promette di offrire una narrazione grintosa e autentica che onora l’eredità del franchise e apre un nuovo entusiasmante capitolo.

La serie, ambientata nel 1991, ha anche ricevuto una logline ufficiale:

La serie esplorerà una città al limite, piena di tensioni razziali, violenza delle gang e un LAPD frammentato. Tra chiamate di routine e crescenti disordini, Bosch si ritrova coinvolto in una rapina di alto profilo e in una rete di corruzione criminale che metterà alla prova la sua lealtà al distintivo e plasmerà il suo futuro come detective che vive secondo il codice “Tutti contano o nessuno conta”.

Nonostante abbia cancellato la serie originale e il suo sequel, Prime è chiaramente interessata a rimanere nel business di Bosch. Ballard ha appena ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, estendendo il ramo della serie di Q, dove Welliver ha ancora l’opportunità di apparire. Con Start of Watch, però, Prime sta attingendo al passato per la sua ultima iterazione, esplorando le origini dell’amato personaggio e offrendo al pubblico una nuova prospettiva su di lui.

Segue una trama simile a quella di un’altra serie poliziesca di successo. Il franchise di lunga data della CBS NCIS si è ampliato negli ultimi anni con programmi come NCIS: Origins, incentrato sui primi anni di Gibbs interpretato da Mark Harmon, e Tony & Ziva, uno spin-off internazionale basato su due personaggi del team principale di NCIS.

Sebbene la serie principale sia terminata da tempo, Bosch è ben lungi dall’essere morto e in futuro potrebbero arrivare altri spin-off, soprattutto se Start of Watch avrà successo. A detta di tutti, sembra probabile che lo sarà. Dato il successo di Ballard e l’amore duraturo per tutto ciò che riguarda Bosch, Prime Video vuole chiaramente continuare a esplorare questo mondo.

Con una data di inizio della produzione prevista per il 2026, Start of Watch probabilmente non debutterà prima della seconda metà dell’anno. Non si sa ancora quando Ballard potrebbe tornare, ma una doppia dose di Bosch il prossimo anno sembra certamente probabile.