Magic Mike: la storia vera e come la vita reale di Channing Tatum ha ispirato il film

Uno dei film più iconici della carriera di Channing Tatum, Magic Mike, è ispirato alle sue esperienze di vita reali. Magic Mike è uscito nelle sale il 29 giugno 2012 ed è stato un successo di critica, ottenendo una valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes con un punteggio del 78%. Con un budget di produzione di soli 7 milioni di dollari, Magic Mike è diventato uno dei film più redditizi di quell’anno, incassando un totale di 170,5 milioni di dollari al botteghino mondiale e dando il via al sequel Magic Mike XXL nel 2015. Il 2012 si è rivelato un anno importante per Tatum, la cui celebre commedia 21 Jump Street con Jonah Hill è uscita e ha incassato 201 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tatum è diventato una delle più grandi star del cinema al mondo, con un ampio ventaglio di talenti recitativi che spaziano dalla commedia all’azione. Il suo primo ruolo importante in un film hollywoodiano è stato quello di Jason Lyle, un giocatore di basket nel popolare film sportivo del 2005 Coach Carter. Tatum era un ballerino di sfondo nei video musicali prima di recitare nel film di successo Step Up, che alla fine lo ha portato a recitare in un’altra popolare serie incentrata sulla danza, Magic Mike. Mentre 21 Jump Street e 22 Jump Street mettono in mostra il lato comico di Tatum, l’attore ha recitato anche nel tragico dramma sportivo Foxcatcher al fianco di Mark Ruffalo e Steve Carrell, che è stato nominato per 5 Oscar.

Magic Mike è vagamente ispirato alle esperienze reali di Channing Tatum come spogliarellista in Florida

Tatum ha fatto lo spogliarellista per meno di un anno, ma conosceva abbastanza bene quel mondo

Tatum ha fatto lo spogliarellista solo per circa “otto mesi” e non ne ha mai “fatto una carriera”, ma conosceva abbastanza bene quel mondo.

Sebbene Magic Mike non sia una storia vera né racconti eventi realmente accaduti nella vita di Channing Tatum, è ispirato alle esperienze personali di Tatum come spogliarellista in Florida. A soli 18 anni, Tatum ha guadagnato brevemente da vivere come spogliarellista nella vita reale, il che è simile alla premessa del suo protagonista titolare Magic Mike. Tatum non ha condiviso i crediti di sceneggiatura di Magic Mike con il produttore e sceneggiatore Reid Carolin, che ha anche scritto le sceneggiature di Magic Mike XXL (2015) e Dog (2022) di Tatum. L’acclamato regista Steven Soderbergh, che ha lavorato con Tatum anche in Side Effects del 2013 e Logan Lucky del 2017, ha diretto sia Magic Mike che Magic Mike’s Last Dance (2023).

Tatum era fortemente attratto dall’idea di portare la sua esperienza di vita sul grande schermo perché non era mai stato fatto prima. In un’intervista con The Aquarian, Tatum spiega: “Avevo un po’ di esperienza in questo mondo e, ad essere sincero, non l’avevo mai visto in un film. Quindi, quando Steven Soderbergh e io abbiamo iniziato a parlarne, abbiamo discusso di alcuni classici come Boogie Nights, Shampoo e La febbre del sabato sera, e abbiamo deciso che avremmo dovuto essere in grado di realizzare un film memorabile su un argomento che non era mai stato trattato cinematograficamente prima“. Tatum rivela di essere stato uno spogliarellista solo per circa ”otto mesi“ e di non averne mai ”fatto una carriera”, ma di conoscere abbastanza bene quel mondo.

I personaggi e la trama di Magic Mike non sono basati su persone e fatti reali

Tatum ha fatto molto per portare alla luce le immagini e i suoni di questo mondo sotterraneo senza raccontare storie reali o ricreare persone reali.

Magic Mike ha un cast corale eccezionale che include Matthew McConaughey, Matt Bomer, Olivia Munn, Riley Keough, Alex Pettyfer e persino Reid Carolin nel ruolo di Paul. Anche se gli aspetti dietro le quinte della vita e delle difficoltà degli spogliarellisti maschi sono stati rappresentati in modo autentico in Magic Mike, nessuno dei personaggi, nemmeno “Big D**k Richie” di Joe Manganiello, è basato su persone reali. Nessuno degli eventi in Magic Mike è basato su fatti reali, poiché Tatum ha fatto molto per portare alla luce le immagini e i suoni del mondo underground senza raccontare storie reali o ricreare persone reali.

Tatum ha chiarito fin dall'inizio che Magic Mike era un'opera di pura finzione. "Nessuno dei personaggi è basato su persone reali, nemmeno il mio. Tutto ciò che accade è fittizio, e lo abbiamo fatto apposta perché volevamo la libertà di creare i nostri scenari e raccontare la storia migliore" (tramite Looper). Tatum ha aggiunto che Soderbergh "dà davvero la possibilità alle persone, dagli attori alla troupe, di portare le proprie idee nel processo, di esibirsi davvero. Di portare qualcosa che lui non si aspetta. E questo permette a tutti di aiutare tutti". Detto questo, non c'è una storia vera dietro Magic Mike, ma c'è un sacco di esperienza di vita reale e del mondo reale infusa in esso.

Cosa ha detto Channing Tatum sulle somiglianze tra la sua vita e Magic Mike

Tatum conferma l’ispirazione dietro al film, ma chiarisce che Magic Mike è un’opera di finzione

Tatum ha parlato a lungo della differenza cruciale tra la “storia vera” di Magic Mike e l’ispirazione reale dietro al film. Il succo dei commenti di Tatum è la distinzione tra la sua familiarità e la sua breve partecipazione al mondo molto reale degli spogliarellisti maschi in Florida, che si può dire abbia gettato le basi per l’ambientazione e la premessa di quello che sarebbe diventato Magic Mike. Al di là di questi elementi rudimentali dello sviluppo del film, le narrazioni e i personaggi di fantasia della serie Magic Mike sono stati creati nel mondo basato sui fatti della storia.