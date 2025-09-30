Harry Potter, la serie: ecco l’Hogwarts Express sul set, e ha un look molto familiare!

Quando la HBO rivelò per la prima volta i piani per un reboot televisivo di Harry Potter, una delle preoccupazioni dei fan del Mondo Magico era che la serie sarebbe stata troppo simile ai film, per look e ambientazioni.

Le produzioni della Warner Bros potrebbero essere state costrette a tagliare vari personaggi e sottotrame per adattare ogni libro entro i confini di un lungometraggio, ma sono comunque riusciti ad adattare fedelmente i romanzi di J.K. Rowling. Quindi, cosa può fare la serie per differenziarsi dai film? Bisognerà aspettare e vedere, ma se c’è una cosa che apparentemente rimarrà invariata è l’Hogwarts Express.

L’iconico treno è stato avvistato durante il trasporto sul set, e sembra lo stesso di quando è stato portato per la prima volta sul grande schermo nei primi anni 2000. Un treno è un treno, in fin dei conti, ma è un peccato che non abbia avuto un po’ di magico restyling per questa rivisitazione (ma magari potrebbero aggiungersi qualcosa in post produzione!).

A questo punto, è probabilmente meglio supporre che la serie TV di Harry Potter sarà una versione ampliata dei film, con un cast diverso e solo poche altre differenze rispetto a ciò che abbiamo visto sullo schermo tra il 2001 e il 2011.

Warner Bros. Discovery si propone di dare nuova vita al franchise, e il modo migliore per farlo è presentare questi personaggi a una nuova generazione di fan. Questa è probabilmente una scommessa più sicura di qualsiasi ulteriore spin-off, dato che i film di Animali fantastici non sono riusciti a trovare riscontro tra i fan.

“Il concetto generale di questo reboot di Harry Potter è che un’intera stagione sia dedicata a un singolo romanzo”, ha detto l’attore che interpreterà il nuovo Professor Silente, John Lithgow, all’inizio di quest’anno. “Non è stata una decisione facile perché mi definirà per l’ultimo capitolo della mia vita, temo. Ma sono molto emozionato. (…) Alcune persone meravigliose stanno tornando a dedicarsi a Harry Potter. Ecco perché è stata una decisione così difficile. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho detto di sì”.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

