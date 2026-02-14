Stephen Amell protagonista del reboot Fox di Baywatch

Stephen Amell è stato ufficialmente scelto come protagonista del reboot di Baywatch, nuova serie targata Fox.

Secondo quanto riportato da Variety, Amell è il primo nome confermato nel cast del rilancio televisivo, ordinato per la stagione 2026–2027 e composto da 12 episodi. Un casting aperto è previsto per il 18 febbraio 2026, mentre le riprese dovrebbero iniziare in primavera a Los Angeles.

Il ritorno di Hobie Buchannon

Nel nuovo adattamento, Amell interpreterà Hobie Buchannon, qui descritto come Capitano di Baywatch e “wild child” amatissimo della serie originale. La nuova trama introdurrà un elemento inedito: la figlia di Hobie, Charlie, della cui esistenza lui non era a conoscenza.

Secondo la descrizione ufficiale, Charlie si presenta alla porta del padre con l’intenzione di seguire le sue orme e diventare bagnina Baywatch, portando avanti l’eredità della famiglia Buchannon. L’arrivo della ragazza sconvolgerà la vita di Hobie, costringendolo a confrontarsi con responsabilità personali e professionali.

Un volto noto della TV action

Amell è conosciuto soprattutto per il ruolo di Oliver Queen/Green Arrow nella serie Arrow, durata otto stagioni. Ha inoltre recitato nel drama sportivo Heels, nello spin-off Suits LA e nei film sci-fi Code 8 e nel suo sequel.

Lo showrunner del reboot, Matt Nix, ha espresso entusiasmo per il casting, sottolineando come Amell porti “cuore, intensità ed energia eroica” al progetto. Nix ha evidenziato la capacità dell’attore di gestire sia le sequenze d’azione sia i momenti emotivi, qualità considerate fondamentali per rilanciare una serie iconica.

Un’eredità televisiva importante

Il personaggio di Hobie è apparso in diverse stagioni della serie originale, inizialmente interpretato da Brandon Call e successivamente da Jeremy Jackson. Baywatch debuttò nel 1989 e raggiunse quasi 250 episodi, diventando uno dei procedural più riconoscibili ambientati a Los Angeles. Le ultime stagioni furono ribattezzate Baywatch: Hawaii.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale di uscita per il reboot, ma con l’avvio della produzione previsto nei prossimi mesi, ulteriori dettagli dovrebbero arrivare presto.