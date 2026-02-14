HomeSerie TvNews

Stephen Amell protagonista del reboot Fox di Baywatch

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Stephen Amell Arrow

Stephen Amell è stato ufficialmente scelto come protagonista del reboot di Baywatch, nuova serie targata Fox.

Secondo quanto riportato da Variety, Amell è il primo nome confermato nel cast del rilancio televisivo, ordinato per la stagione 2026–2027 e composto da 12 episodi. Un casting aperto è previsto per il 18 febbraio 2026, mentre le riprese dovrebbero iniziare in primavera a Los Angeles.

Il ritorno di Hobie Buchannon

Nel nuovo adattamento, Amell interpreterà Hobie Buchannon, qui descritto come Capitano di Baywatch e “wild child” amatissimo della serie originale. La nuova trama introdurrà un elemento inedito: la figlia di Hobie, Charlie, della cui esistenza lui non era a conoscenza.

Secondo la descrizione ufficiale, Charlie si presenta alla porta del padre con l’intenzione di seguire le sue orme e diventare bagnina Baywatch, portando avanti l’eredità della famiglia Buchannon. L’arrivo della ragazza sconvolgerà la vita di Hobie, costringendolo a confrontarsi con responsabilità personali e professionali.

Un volto noto della TV action

Amell è conosciuto soprattutto per il ruolo di Oliver Queen/Green Arrow nella serie Arrow, durata otto stagioni. Ha inoltre recitato nel drama sportivo Heels, nello spin-off Suits LA e nei film sci-fi Code 8 e nel suo sequel.

Lo showrunner del reboot, Matt Nix, ha espresso entusiasmo per il casting, sottolineando come Amell porti “cuore, intensità ed energia eroica” al progetto. Nix ha evidenziato la capacità dell’attore di gestire sia le sequenze d’azione sia i momenti emotivi, qualità considerate fondamentali per rilanciare una serie iconica.

Un’eredità televisiva importante

Il personaggio di Hobie è apparso in diverse stagioni della serie originale, inizialmente interpretato da Brandon Call e successivamente da Jeremy Jackson. Baywatch debuttò nel 1989 e raggiunse quasi 250 episodi, diventando uno dei procedural più riconoscibili ambientati a Los Angeles. Le ultime stagioni furono ribattezzate Baywatch: Hawaii.

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale di uscita per il reboot, ma con l’avvio della produzione previsto nei prossimi mesi, ulteriori dettagli dovrebbero arrivare presto.

Articolo precedente
Spartacus: House of Ashur 2, aggiornamenti incoraggianti da Steven S. DeKnight e Tenika Davis
Articolo successivo
The Rip 2: ci sarà un sequel del thriller con Ben Affleck e Matt Damon?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved