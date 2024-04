Heroes, in arrivo un riavvio ambientato anni dopo la serie originale

Apprendiamo da Variety che Tim Kring, creatore di Heroes, sta sviluppando un riavvio della sua fortunata serie. Intitolato Heroes: Eclipsed, il progetto è ambientato anni dopo gli eventi della serie originale di supereroi, mentre nuovi esseri umani evoluti stanno scoprendo i loro poteri. Kring è il produttore esecutivo di Heroes: Eclipsed con il suo manager, Jordan Cerf di Mosaic. Il cast deve ancora essere annunciato.

Heroes è andato in onda per quattro stagioni sulla NBC dal 2006 al 2010, con Hayden Panettiere, Jack Coleman, Milo Ventimiglia, Masi Oka, Zachary Quinto, Sendhil Ramamurthy, Ali Larter, Adrian Pasdar e Greg Grunberg. Kring ha poi lavorato alla serie limitata del 2015 Heroes Reborn, con Coleman che riprende il ruolo di Noah Bennet. Anche Zachary Levi, Robbie Kay, Kiki Sukezane, Ryan Guzman, Rya Kihlstedt e Judith Shekoni hanno recitato in Heroes Reborn.

Nel 2015, mentre promuoveva Reborn, Kring aveva accennato alla possibilità di sviluppare più trame nell’universo di Heroes dopo la serie di eventi di 13 episodi. “Ho sempre pensato che il marchio fosse sufficientemente elastico e con una premessa sufficientemente ampia”, ha affermato Kring. “È uno spettacolo su persone comuni con poteri straordinari. Si tratta di un numero indeterminato di persone in tutto il mondo che lo devono salvare. Sono fiducioso che possiamo trovare più storie da raccontare con alcuni personaggi che ritornano insieme a quelli nuovi.”