Il promo ufficiale dell’episodio 11 della seconda stagione di High Potential, intitolato “NPC”, promette uno degli episodi più atipici e tematicamente contemporanei della serie. Al centro della nuova indagine c’è infatti l’omicidio misterioso di un ex campione di eSport, una figura che un tempo dominava il panorama competitivo ma che, una volta uscito di scena, sembra aver lasciato dietro di sé più ombre che ammirazione.

La scelta di ambientare il caso nel mondo degli eSport non è casuale: High Potential continua a dimostrare attenzione per fenomeni culturali attuali, utilizzandoli come cornice per esplorare dinamiche umane più profonde. Il titolo dell’episodio, NPC (acronimo di Non-Playable Character), suggerisce già una riflessione sul ruolo delle persone all’interno di sistemi altamente competitivi, dove il confine tra protagonisti e comparse può diventare sorprendentemente sottile.

Un caso che intreccia rivalità, identità e scelte irrisolte

Secondo quanto mostrato nel promo, l’omicidio dell’ex campione apre immediatamente due piste investigative principali. Da un lato c’è il suo storico rivale nel circuito degli eSport, una figura che rappresenta il passato competitivo della vittima: sfide accese, rancori mai del tutto sopiti e una rivalità che potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più pericoloso. Dall’altro lato emerge un sospettato decisamente inatteso, un sushi chef legato agli ultimi spostamenti e alle frequentazioni della vittima, elemento che suggerisce una vita privata più complessa e forse segreta rispetto all’immagine pubblica costruita negli anni della fama.

Il promo lascia intendere che l’indagine non si limiterà a ricostruire i fatti, ma proverà a scavare nell’identità dell’uomo ucciso: chi era davvero una volta spenti i riflettori delle competizioni? E quanto il suo passato da campione ha influenzato le relazioni personali, fino a renderle potenzialmente letali?

Parallelamente alla trama investigativa, NPC sembra dare spazio anche a un importante sviluppo emotivo per Karadec. L’episodio segna infatti il suo riavvicinamento a una donna del passato, un incontro che appare carico di non detti e questioni irrisolte. Il promo suggerisce che questa relazione non sarà un semplice intermezzo sentimentale, ma potrebbe incidere profondamente sul percorso del personaggio, mettendo in discussione alcune delle sue certezze e il modo in cui affronta il lavoro.

Con NPC, High Potential sembra quindi puntare a un equilibrio maturo tra crime procedurale e introspezione, utilizzando un contesto moderno come quello degli eSport per parlare di ambizione, identità e conseguenze delle scelte fatte quando si è al centro della scena — e quando, improvvisamente, se ne viene esclusi. Un episodio che, almeno dalle premesse del promo, potrebbe lasciare un segno importante nella seconda stagione.