La regista di 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa chiarisce se Sansone sia completamente guarito

La regista di 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa (leggi qui la recensione), Nia DaCosta ha chiarito se Sansone sia completamente guarito alla fine del film, offrendo nuovi spunti su uno dei momenti più discussi del sequel. Il secondo capitolo della serie iniziata con 28 giorni dopo, tornata ora in auge con una nuova trilogia, continua la storia decenni dopo l’epidemia originale, ampliando la mitologia del virus della rabbia e introducendo nuove idee sui contagiati.

Il Tempio delle Ossa continua dunque la storia di 28 anni dopo (qui la nostra recensione) del 2025, con i sopravvissuti a un’epidemia catastrofica che scoprono un misterioso rifugio noto come il Tempio delle Ossa. Il film vede il dottor Ian Kelson (Ralph Fiennes) tentare non solo di pacificare gli infetti, ma anche di ripristinare la loro umanità.

Kelson sperimenta sedativi e trattamenti antipsicotici su Sansone (Chi Lewis-Parry), l’imponente Alpha infetto già introdotto nel precedente film. Alla fine, Sansone sembra guarito, tornando a uno stato più lucido e umano in cui può comunicare e ricordare i ricordi della sua vita, pur conservando la sua nuova forza e stazza, e sembrando persino immune alla reinfezione.

Parlando con The Hollywood Reporter del finale di 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa e del futuro del franchise, DaCosta ha chiarito esattamente quanto Sansone sia davvero “guarito”, facendo attenzione a non svelare i piani per il prossimo capitolo. Con il terzo film già in fase di sviluppo, i commenti di DaCosta aiutano in ogni caso a delineare il destino del personaggio e ciò che potrebbe significare per il futuro del franchise.

“È molto interessante perché ci sarà un terzo film. Ne ho parlato con Alex Garland ieri sera e non voglio dire nulla che possa essere contraddetto in seguito, perché ho opinioni molto precise su come ho affrontato la questione in questo film. Ma penso di poter dire che non è completamente guarito e che il livello di guarigione raggiunto è permanente. Non è più quello che era all’inizio del film, ma è uno di noi? Non lo so. Ma non è più quello che era”.

Il colpo di scena più grande in 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa è la rivelazione che il virus della rabbia potrebbe essere curabile, una scoperta che Kelson porta con sé nella tomba. Attingendo alla sua vasta conoscenza, Kelson trascorre gran parte del film prendendosi cura e osservando Sansone, formando gradualmente un legame con lui.

Man mano che il film procede, Kelson teorizza che il virus della rabbia abbia lasciato Samson intrappolato in uno stato di psicosi estrema, una convinzione rafforzata dalle scene precedenti che mostrano Sansone attaccare quello che percepisce come uno zombie in decomposizione piuttosto che una persona terrorizzata. Piuttosto che vedere l’Alpha solo come una minaccia, Kelson crede che egli sia la prova che qualcosa di umano possa ancora esistere sotto gli effetti del virus.

Tuttavia, i commenti di DaCosta segnalano un futuro conflitto che coinvolgerà la cura e la nuova identità di Sansone. Questa ambiguità segna un’evoluzione significativa nel mito della serie. L’originale 28 giorni dopo del 2002, diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, ha ridefinito il genere moderno degli zombie introducendo gli infetti veloci e iperaggressivi, creature nate dall’isolamento e dalla rabbia piuttosto che da forze soprannaturali.

Guardando al futuro, la guarigione permanente ma incompleta di Sansone potrebbe ridefinire la posta in gioco del franchise nel terzo film, aprendo la porta a persone infette che esistono in una zona grigia tra mostri e umani. Se la cura può stabilizzare piuttosto che invertire il virus della rabbia, i futuri capitoli potrebbero esplorare come gli individui “guariti” affrontano la loro nuova vita in uno stato simile a quello umano, ma con le nuove dimensioni e la nuova forza conferite dal virus.

