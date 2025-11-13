The Beast in Me, la spiegazione del finale: Nilo è morto?

In The Beast in Me di Netflix, l’immaginazione di una scrittrice si scatena quando scopre che il suo nuovo vicino è un magnate immobiliare la cui prima moglie è scomparsa in circostanze misteriose. La protagonista è Aggie Wiggs interpretata da Claire Danes, una scrittrice vincitrice del Premio Pulitzer che sta lottando per iniziare il suo secondo libro, già in ritardo di due anni. L’ispirazione arriva quando incontra Nile Jarvis, che inizialmente disprezza, ma più lo conosce, più si rende conto che la sua storia è più complessa di quanto avesse immaginato. Alla fine, però, la verità viene a galla e, man mano che i segreti di Nile vengono svelati, lo stesso accade per quelli di Aggie, che deve affrontare la verità, per quanto dolorosa.

Cosa succede in The Beast in Me

Aggie Wiggs è bloccata dal blocco dello scrittore. Sono passati anni da quando ha pubblicato il suo primo libro, che le è valso sia riconoscimenti che notorietà. Ma ora non ha idea di cosa fare con il suo secondo libro. Allo stesso tempo, il suo matrimonio è andato in pezzi sulla scia della morte di suo figlio. Le cose cambiano quando arriva un nuovo vicino, Nile Jarvis. Lui e Aggie entrano in conflitto quando lui propone di creare un percorso ben definito per correre e fare jogging nel bosco. Mentre lei è fermamente contraria, lui sembra determinato a farle cambiare idea. È interessante notare che, mentre Aggie affronta il trauma della perdita di suo figlio, Nile è tormentato dalla morte di sua moglie, Madison. È morta alcuni anni fa, ma la sua misteriosa scomparsa è stata la causa di uno scandalo che Nile non riesce a scrollarsi di dosso, per quanto ci provi.

Quando Aggie propone l’idea di scrivere un libro su di lui, che lui le aveva suggerito per scherzo, tra loro si instaura un nuovo rapporto. Uno dei motivi principali per cui Aggie si avvicina a Nile è perché sospetta che lui sia dietro la misteriosa scomparsa di Teddy, il giovane che Aggie ritiene responsabile della morte di suo figlio. Crede che Nile abbia fatto qualcosa al ragazzo nel tentativo di impressionarla e farle cambiare idea sul sentiero. Questo la porta a indagare sulla morte di sua moglie, il che apre un altro vaso di Pandora di guai. Nella sua missione è affiancata da un agente dell’FBI di nome Brian, che da tempo sta dando la caccia a Nile ed è desideroso quanto Aggie di scoprire la verità.

Aggie viene rilasciata dalla prigione?

Dopo molti tentennamenti, in cui le opinioni di Aggie su Nile vengono messe in discussione, alla fine scopre la verità. Si scopre che Nile ha effettivamente ucciso Madison ed è anche responsabile dell’improvvisa scomparsa di Teddy. Il problema è che nel momento in cui lo capisce, Aggie manda un messaggio a Brian, senza sapere che questi è già stato ucciso da Nile. Questo dà al cattivo la possibilità di ripulire tutto e trovare un modo per zittire Aggie, affinché non riveli la verità a tutti. Con l’aiuto di Rick, tira fuori Teddy dal nascondiglio segreto e lo mette nella stanza di Cooper. La scena è inscenata in modo tale da far sembrare che Aggie abbia rapito Teddy e poi lo abbia ucciso. Non sarebbe troppo difficile per le persone credere che sia stata davvero lei, dato che aveva reso pubblico il suo disprezzo per lui al punto che lui aveva dovuto ottenere un ordine restrittivo contro di lei.

Con il cadavere di Teddy in casa sua, le prove sono schiaccianti, il che la costringe a fuggire. A peggiorare le cose, ha consegnato le prove che aveva trovato contro Nile a Erika, che Rick minaccia di far ritirare. Questo lascia Aggie senza nulla, il che significa che dovrà andare in prigione. In un ultimo disperato tentativo, Aggie contatta Nina, raccontandole la vera natura di Nile e come ha trovato le prove per dimostrarlo. La supplica di affrontare la verità, di cui lei, nel profondo, era già consapevole, e di aiutarla. Aggie lo fa perché Nina è l’unica abbastanza vicina a Nile da potergli estorcere una confessione e, considerando che lui non è stato esattamente il miglior marito per Nina, la sceneggiatrice ritiene che la moglie si rivolterà contro il marito. Allo stesso tempo, si arrende anche alla polizia perché sa che non può continuare a fuggire per il resto della sua vita.

Come viene catturato Nile?

Fortunatamente, la coscienza di Nina la porta a confrontarsi con Nile. Gli racconta tutto ciò che Aggie le ha detto e, all’inizio, lui cerca di rassicurarla dicendole che sono tutte bugie. Ma alla fine, si toglie la maschera e la verità viene a galla. Confessa di aver ucciso Madison, ma sottolinea anche che è stata Nina a denunciare la sua ex moglie e che lei sapeva cosa stava facendo quando ha fatto la spia. Confessa anche di aver rapito e ucciso Teddy, sostenendo che era quello che voleva Aggie, ma che lei non riusciva ad accettarlo. Sorprendentemente, Nina sembra accettarlo nonostante tutto questo e, per un attimo, Nile pensa di averla fatta franca ancora una volta. Tuttavia, la mattina dopo, si scopre che sua moglie ha registrato l’intera conversazione.

La donna la invia alla polizia, che scagiona Aggie, poiché Nile ha chiaramente affermato di essere stato lui a uccidere Teddy e di aver incastrato Aggie. Viene arrestato poco dopo aver tenuto un discorso con Olivia Benitez, che è stata costretta ad accettare un accordo con lui. Fortunatamente, ora lei è libera dai vincoli e può tornare a combattere contro persone come la famiglia Jarvis. Nel frattempo, Nile inizialmente cerca di contestare le accuse, ma poi suo zio, che lo aveva aiutato a seppellire tutti i corpi in tutti questi anni, decide di parlare, e questo mette fine alla difesa di Nile. Viene dichiarato colpevole e condannato a una lunga pena detentiva. Tuttavia, questo non cambia nulla in lui e, cosa interessante, Aggie si presenta per incontrarlo in prigione. Sembra che lei non sappia ancora come concludere il libro, ma Nile fa notare che questo è dovuto al fatto che lui è il riflesso delle sue parti più oscure, motivo per cui lei è ancora desiderosa di parlare con lui.

Marty è morto? Perché Rick lo uccide?

Una delle principali rivelazioni su Nile è che Madison e Teddy non sono le uniche persone che ha ucciso. Nella scena flashback, in cui si scopre che Madison stava collaborando con Brian per distruggere Nile, lei rivela che le persone sono scomparse intorno a lui per tutta la sua vita. Cita l’esempio di un giovane artista con cui aveva iniziato a lavorare, ma che è stato accoltellato poco dopo che Nile era diventato geloso di lui. Sottolinea che questo schema risale al periodo in cui lui era adolescente. Anche se non è mai riuscita a provarlo, il pubblico sa che le sue accuse sono vere grazie alla reazione di Marty alle azioni di suo figlio. Sembra che lui e Rick abbiano passato tutta la vita a ripulire i suoi pasticci. Dopo che Nile ha ucciso Madison, Marty ha cercato di cambiare le cose mandando suo figlio in esilio. Tuttavia, poi si sono verificati gli eventi con Teddy, che lo hanno sconvolto al punto da farlo collassare.

Poco prima, si chiede perché suo figlio sia così, ed è chiaro che la sete di sangue di Nile è il motivo per cui Marty è stato così distante da lui per tutto questo tempo. Questo è il motivo per cui si è risposato e ha avuto altri figli, perché non voleva che suo figlio assassino fosse l’eredità che avrebbe lasciato. Dopo Madison, pensava davvero che Nile avrebbe smesso, ma quando Aggie viene arrestata, Rick confessa tutto e questo svela lo stato d’animo di Marty. All’ospedale, si scopre che la salute di Marty è peggiorata al punto che non si riprenderà più. Entra in coma e non ne uscirà mai più. Con l’arresto di Nile, Rick vede il coma di suo fratello come un sollievo. Almeno non dovrà vedere il suo buon nome e la sua eredità distrutti quando tutti i segreti e le bugie di Nile verranno alla luce.

Ma non è tutto ciò che fa. Quando Nile si dichiara non colpevole e sembra pronto a combattere le accuse contro di lui, Rick capisce che non cambierà mai. Quindi, decide di confessare tutto alle autorità. Diventa loro testimone, il che lo aiuta anche ad alleggerire la sua coscienza. Tuttavia, prima che tutto vada definitivamente in pezzi, decide di sollevare suo fratello. Uccide Marty perché non vuole che suo fratello sia vivo per vedere tutto ciò che sta per accadere e come il nome dei Jarvis sarà per sempre macchiato a causa di Nile e delle sue azioni. Nella sua mente, questo è un atto di misericordia, anche se farlo gli spezza il cuore. Quindi, prima che la polizia venga a prenderlo, soffoca Marty con un cuscino, ponendo fine alla sua vita prima di rivolgere la sua ira verso Nile.

Nile è morto? Chi lo uccide?

Quando Rick uccide Marty, lo fa per amore. Allo stesso tempo, sa che non avrebbe dovuto farlo se Nile non avesse commesso tutte le azioni riprovevoli che ha commesso. Rick amava suo fratello ed era per lui che aveva aiutato Nile a superare tutto il sangue versato e quant’altro. Quindi, quando Marty muore, Rick dà la colpa a Nile. Nel corso degli anni, aveva cercato di convincere Marty a lasciare che Nile affrontasse le conseguenze delle sue azioni piuttosto che aiutarlo a nasconderle. Ma Marty era accecato dall’amore per suo figlio, ed è per questo che Rick ha dovuto accettare. Ma ora tutto è cambiato, quindi si rivolge alla polizia. La sua testimonianza porta suo nipote in prigione per il prossimo futuro, ma non è abbastanza. Rick vuole che venga punito perché sa che nemmeno la prigione smorzerà l’ego e l’autocompiacimento con cui Nile si è illuso.

La visita di Aggie gli dà ragione, poiché dà all’assassino un senso di importanza che gli fa credere di non avere nulla di sbagliato. Rick sa che tutta l’attenzione dei media sul caso amplificherà questi sentimenti in suo nipote, che non imparerà mai la lezione. Non cambierà mai. E non sarebbe stato un problema se Marty fosse sopravvissuto, ma ora che lui non c’è più, Rick non può accettare il fatto che anche Nile possa continuare a vivere. Quindi chiama uno dei suoi vecchi contatti, che lo porta a stringere un accordo con alcuni detenuti, i quali uccidono Rick all’interno della prigione. Un giorno viene pugnalato e le ferite sono così gravi che è chiaro che non si riprenderà. L’ultima immagine che abbiamo di Nile è lui sul pavimento, con il sangue che gli scorre intorno, mentre esala l’ultimo respiro. Muore, e con questo Rick riesce a chiudere il capitolo che avrebbe voluto che suo fratello avesse chiuso molto tempo fa.

Perché Nina tradisce Nile? Il suo bambino è come Nile?

Uno dei motivi per cui Nile è riuscito a farla franca per così tanto tempo è grazie alle persone che lo circondano. Suo padre e suo zio erano sempre a sua disposizione ogni volta che aveva bisogno di qualcuno che ripulisse i suoi pasticci. Allo stesso tempo, desiderava mostrare il suo lato oscuro a qualcuno che lo capisse, ed è per questo che era attratto da Aggie, credendo che la sua sete di sangue fosse simile alla sua. Ha tenuto segreti i suoi omicidi anche alla sua nuova moglie, Nina, perché sapeva che lei non sarebbe mai stata in grado di accettarlo in quel modo. Allo stesso tempo, sapeva che nemmeno lei era del tutto innocente. Quando Aggie dice che ha contribuito al suo arresto perché ha una coscienza, lui risponde che è semplicemente perché è un’opportunista. E Nile ha ragione, in una certa misura. Il desiderio di Nina di vedere Nile rinchiuso in prigione per sempre non era motivato semplicemente dal suo desiderio di giustizia.

Non è che non le importasse affatto di Madison o di qualsiasi altra vittima. È solo che in circostanze diverse avrebbe potuto scegliere di chiudere un occhio sulle sue azioni, e in realtà lo ha fatto per molto tempo. Nile sottolinea che, anche se lui non le ha mai confessato le sue azioni, ciò non significa che lei non abbia mai sospettato nulla di sconveniente in lui. In un certo senso, lei sapeva esattamente chi era, ma è rimasta con lui perché le conveniva. E poi è rimasta incinta. Con tutto ciò che stava accadendo intorno a lei, Nina ha dovuto considerare il fatto che ora aveva un bambino a cui pensare e che doveva fare ciò che era meglio per lui e per sé stessa. Quindi, la sua decisione di tradire Nile e inviare alla polizia la registrazione della sua confessione è stata un modo per assicurarsi che la sua ombra oscura non ricadesse mai su suo figlio. Non voleva che il bambino finisse per diventare come suo padre.

Tuttavia, c’è la questione della natura contro l’educazione e, nell’ultima scena, mentre guarda il suo bambino, si chiede quanto di Nile ci sia già dentro di lui. Non è che Marty fosse un serial killer, il che ha portato Nile a diventarlo. L’oscurità dentro suo marito era innata, scorreva nelle sue vene come il sangue, il che potrebbe significare che suo figlio potrebbe aver ereditato parte di quell’oscurità. Anche il bambino ha quell’oscurità insita, che scorre nel suo sangue? Se sì, questo significa che Nina si è ritrovata in qualche modo con un’altra versione di Nile e ora deve trovarsi nella stessa posizione di Marty, costretta a scegliere tra lasciare che il bambino subisca le conseguenze delle sue azioni o ripulire dopo di lui per il resto della sua vita? Solo il tempo lo dirà.