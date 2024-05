Ian Gelder, interprete di Kevan Lannister in Game of Thrones, muore a 74 anni

L’attore britannico Ian Gelder, che interpretava Kevan, il fratello di Tywin Lannister in Game of Thrones della HBO, è morto all’età di 74 anni per complicazioni dovute a un cancro al dotto biliare, secondo quanto riportato da Variety.

“È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in un milione di pezzi che lascio questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita Ian Gelder“, ha scritto su Instagram il suo compagno Ben Daniels. “Era un attore meraviglioso e meraviglioso, e tutti quelli che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce“.

Ian Gelder ha avuto una lunga carriera sul palcoscenico, apparendo in produzioni nel West End di Londra e al Globe Theatre di Shakespeare, e ha anche interpretato Mr. Dekker in Torchwood oltre a ruoli in Doctor Who e His Dark Materials. Ma per i fan della televisione è noto soprattutto come Kevan Lannister – fratello minore di Tywin e zio di Cersei, Jaime e Tyrion – nell’epopea fantasy della HBO Game of Thrones, dove ha debuttato nell’ottavo episodio della prima stagione.

Gelder ha interpretato Kevan Lannister in 12 episodi delle prime sei stagioni del Trono di Spade, fungendo spesso da contrappeso equilibrato agli istinti più assetati di potere dei Lannister. Kevan ha fatto parte del Piccolo Consiglio per suo nipote Re Tommen nella quinta stagione e gli è stata offerta la posizione di Maestro della Guerra da Cersei dopo la morte di suo fratello Tywin, ma Kevan si è scontrato con Cersei e ha rifiutato la posizione, lasciando Approdo del Re per protesta. Kevan servì poi come Primo Cavaliere nella sesta stagione, ma fu ucciso insieme al figlio Lancel, a Margaery Tyrell, all’Alto Passero e a molti altri nel Grande Setto di Baelor quando Cersei lo distrusse con un incendio nel finale della sesta stagione.