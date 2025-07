Il problema dei 3 corpi – Stagione 2: sono cominciate le riprese della serie Netflix

Sono ufficialmente iniziate a Budapest, Ungheria, le riprese di Il problema dei 3 corpi – Stagione 2, l’epica saga di David Benioff, D.B. Weiss (Il Trono di Spade) e Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood), in arrivo prossimamente solo su Netflix.

Tra le novità nel cast della serie, vediamo l’ingresso di:

Alfie Allen (Atomic, Il Trono di Spade, SAS Rogue Heroes)

David Yip (Un cinese a Scotland Yard, Bersaglio mobile)

Jordan Sunshine (The Pitt Season 2, Wonder Pets)

Claudia Doumit (SOULM8TE, The Boys) nel ruolo di “Captain Van Rijn”

Ellie De Lange (Run Away, Wolf Hall, The Serpent) in quello di Ayla.

Al fianco delle new entry, ritroviamo nel cast Jess Hong (Jin), Benedict Wong (Da Shi), Eiza González (Auggie), Jovan Adepo (Saul), Saamer Usmani (Raj), Liam Cunningham (Wade), Marlo Kelly (Tatiana), Sea Shimooka (Sofone) e Josh Brener (Kent).

Il problema dei 3 corpi – Stagione 2

La prima stagione della serie drammatica ha trascorso 7 settimane nella Netflix Global Top 10, di cui 3 settimane al n.1 e ha raggiunto la Top 10 in 93 Paesi, mandando tre canzoni della sua colonna sonora nella Top TV Songs Chart di Billboard, tra cui “Video Games” di Lana Del Rey al n. 1.

Il problema dei 3 corpi – Stagione 2: L’invasione aliena si avvicina e, sulla Terra e non solo, l’umanità si prepara.

La serie vede in qualità di Co-Creatori /Sceneggiatori / Produttori Esecutivi David Benioff e D.B. Weiss (Il Trono di Spade) e Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood), mentre i Produttori Esecutivi sono Bernadette Caulfield (Il Trono di Spade, X-Files); Duncan Muggoch; T-Street’s Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi), Ram Bergman e Nena Rodrigue; Qi Lin, il defunto ex presidente di Yoozoo Group; Jilong Zhao, CEO of the rights-holder, The Three-Body Universe, insieme a Xiaosong Gao e Lauren Ma; la Plan B Entertainment di Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner; la Primitive Streak di Rosamund Pike e Robie Uniacke. Jeremy Podeswa e Miguel Sapochnik si occuperanno della regia e della produzione esecutiva.