Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere: una clip rivela come Peter ha ottenuto i suoi poteri

La serie Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere arriverà tra pochi giorni su Disney+ e, in questa prima clip della serie Marvel Animation, il giovane Peter Parker acquisisce i suoi incredibili poteri di Uomo Ragno!

La Midtown High è stata distrutta e mentre Peter fa la conoscenza di Nico Minoru, un ragno gli sale sulla schiena e gli morde la nuca. Le differenze con il fumetto sono lampanti: non siamo nel corso di una mostra scientifica e il ragno lo morde sul collo e non sulla mano. Tuttavia, questa scelta rispecchia quanto accaduto in The Amazing Spider-Man del 2012, dove Peter viene morso lì mentre parlava con Gwen Stacy.

Powered by

È interessante notare che il ragno sembra scappare sullo zaino di un altro studente; potrebbe essere Miles Morales o un altro personaggio che acquisirà le proprie spettacolari abilità? Bisognerà aspettare e vedere.

Marvel Studios ha anche condiviso un programma di uscita ufficiale per Your Friendly Neighborhood Spider-Man, confermando che la premiere con i primi due episodi arriverà il 29 gennaio seguita da tre episodi il 5 febbraio, altri tre il 12 febbraio e un finale in due parti il ​​19 febbraio.

Guardate la prima clip di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere di seguito:

La trama e il cast vocale di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.