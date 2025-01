Neil Gaiman abbandonato dalla Dark Horse Comics dopo le accuse di violenza sessuale; cancellato Anansi Boys

Dopo l’articolo del New York Magazine della scorsa settimana che delineava – in inquietanti dettagli – le nuove accuse di violenza sessuale mosse a Neil Gaiman, l’acclamato scrittore è stato abbandonato dalla Dark Horse Comics.

L’editore ha pubblicato questo Tweet venerdì sera. “Dark Horse prende sul serio le accuse contro Neil Gaiman e non pubblicheremo più le sue opere. Confermando che la serie di fumetti Anansi Boys e il volume raccolto sono stati cancellati.”

Per quanto ne sappiamo, il prossimo adattamento televisivo di Anansi Boys di Amazon non è stato influenzato dalle accuse, e nemmeno la seconda stagione di The Sandman di Netflix (anche se una terza sembra improbabile).

L’articolo di NYM, intitolato “There is no Safe Word“, contiene una serie di resoconti grafici degli eventi che si dice siano accaduti. Poco dopo la pubblicazione dell’articolo, Gaiman ha condiviso una lunga risposta sul suo blog personale, in cui nega tutte le accuse contro di lui.

Cosa aspettarsi da The Sandman 2?

“Sta iniziando un viaggio che ci porterà dal giardino del Destino all’Inferno, dal Cuore del Sogno all’Antica Grecia e alla Francia rivoluzionaria, e da lì a luoghi che nemmeno io riesco a immaginare sullo schermo. Sarò paziente. Le cose belle stanno per arrivare“, ha detto il creatore Neil Gaiman nella sua precedente lettera per celebrare il 35° anniversario dei suoi fumetti di The Sandman.

The Sandman è interpretato da Tom Sturridge nel ruolo di Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Morte, Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine, Mason Alexander Park nel ruolo di Desiderio, Donna Preston nel ruolo di Disperazione e altri ancora. Finora, Netflix non ha ancora fatto alcun annuncio riguardo ai nuovi attori che si uniranno al cast della seconda stagione.

La serie live-action The Sandman è scritta da Neil Gaiman (American Gods) e dallo showrunner Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy). David S. Goyer (Batman Begins, Foundation) è il produttore esecutivo del dramma della Warner Bros. Television.