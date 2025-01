Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere vanterà un’uscita su Disney+ molto particolare

Disney+ ha iniziato a promuovere la serie della Marvel Animation Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere solo un mese prima del lancio (qui il trailer diffuso a dicembre) e ora – stando a quanto riportato da Comicbookmovie – il suo programma di uscita rappresenterà altrettanto un unicum. Il 29 gennaio ci sarà infatti una première di due episodi. La settimana successiva, il 5 febbraio, verranno rilasciati tre episodi nello stesso giorno. Lo stesso vale per il 12 febbraio, prima che la serie si concluda il 19 febbraio con gli ultimi due episodi.

In sostanza, i Marvel Animation hanno in programma di distribuire l’intera serie di 10 episodi in sole quattro settimane. Da un lato, questo sarà sicuramente accolto con favore dai fan che potranno godersi Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere nell’arco di un solo mese piuttosto che in nove o dieci settimane. Dall’altro, potrebbe sembrare un modo per far concludere quanto prima l’esperienza legata a questa serie per farla subito dimenticare. Per ora si tratta solo di speculazioni, ma lo stesso approccio è stato adottato con Echo, una serie che è stata rilasciata sulla piattaforma nella sua interezza e di cui non si è poi più parlato.

Powered by

Data l’importanza del supereroe protagonista, ci si augura naturalmente che non sia così, anche se va sottolineato che l’embargo sulle recensioni non cesserà fino alla prima della serie, che normalmente è un modo per impedire che giudizi negativi possa influenzare con largo anticipo i possibili spettatori. Ad ogni modo, le aspettative nei confronti della serie sono già piuttosto alte, dovendo anche andare a competere con titoli molto amati come Spider-Man: The Animated Series e The Spectacular Spider-Man. Resta da vedere come si confronterà con queste serie.

La trama e il cast vocale di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.