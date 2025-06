Ironheart avrà una seconda stagione? Dominique Thorne rivela cosa sa sul futuro

La produzione di Ironheart ha terminato alla fine del 2022, il che significa che la serie è rimasta in sospeso per quasi tre anni. Questo potrebbe indicare problemi con la serie o che i Marvel Studios si stiano prendendo il tempo necessario per perfezionare gli effetti visivi.

In ogni caso, la serie arriverà su Disney+ tra meno di due settimane. Questo significa che presto scopriremo che tipo di impatto avrà la storia di Riri Williams sull’MCU in generale (le speculazioni sul tanto atteso debutto di Mefistofele continuano a dilagare online).

Parlando con The Direct, alla star di Ironheart, Dominique Thorne, è stato chiesto se ci fossero state trattative ufficiali per una seconda stagione. “No, no”, ha confermato l’attrice. “Non ancora.” Alla domanda su cosa le piacerebbe vedere in futuro da Riri, Thorne ha aggiunto: “Non credo di poterlo dire senza rovinare tutto. Mi piacerebbe vederla esplorare l’intera gamma di altre opzioni che le vengono presentate nella prima stagione”.

“Penso che questa volta, ancora una volta, la sua mente si sia aperta su ciò che esiste realmente nel mondo”, ha continuato, “rendendosi conto che è molto più grande di quanto pensasse persino nella sua città natale, che le cose sono molto più grandi e che stanno succedendo molte più cose di quanto abbia mai voluto sapere o capire”.

“Quindi, ora che sa cosa c’è là fuori, cosa sceglie? E, quando fa una scelta, sappiamo che si impegnerà”, ha aggiunto Thorne. “E quindi cosa significa per lei, come si presenta, affidarsi all’opzione totalmente fuori dagli schemi rispetto a ciò che ci aspetteremmo da lei? Penso che sarebbe davvero fantastico”.

Questi commenti sembrano indicare che l’incontro di Ironheart con la magia dopo il suo scontro con The Hood apra le porte all’adolescente per esplorare ulteriormente l’angolo soprannaturale dell’MCU. L’ultimo trailer di Ironheart ha anche confermato che la sua armatura sarà alimentata dalla scienza e dalla magia.

Quello che sappiamo di Ironheart

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie Ironheart di Marvel Television mette a confronto la tecnologia con la magia quando Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo, torna nella sua città natale, Chicago.

La sua innovativa interpretazione della costruzione di armature di ferro è brillante, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta con il misterioso ma affascinante Parker Robbins, alias “The Hood” (Anthony Ramos).

La serie vede la partecipazione anche di Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è la sceneggiatrice e produttrice esecutiva; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes.

I primi tre episodi di Ironheart debutteranno su Disney+ il 24 giugno 2025.