F1 – Il Film: Apple diffonde il primo trailer che DEVI guardare dal cellulare

Un nuovo trailer di F1 – Il film è il primo che dovrete assolutamente guardare sul vostro telefono. Dal regista e co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski ed Ehren Kruger, il film in uscita vede Brad Pitt nei panni di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 che torna dal ritiro per fare da mentore alla stella nascente Joshua “Noah” Pearce (Damson Idris) per il team fittizio Apex Grand Prix. Il cast include anche la candidata all’Oscar Kerry Condon, Tobias Menzies e il premio Oscar Javier Bardem.

Ora, Apple ha pubblicato il primo trailer cinematografico tattile di F1. Tuttavia, è necessario guardarlo su un iPhone per sperimentare appieno l’effetto del motore Taptic che pulsa e vibra insieme all’azione di gara sullo schermo. Il trailer è disponibile ora tramite l’app Apple TV su iPhone, sebbene richieda iOS 18.4 o versioni successive.

Quello di F1 – Il film, è il primo trailer cinematografico tattile in assoluto

Questo è presumibilmente il primo trailer cinematografico tattile al mondo, il che è in qualche modo sorprendente dato che la tecnologia è stata introdotta per la prima volta nell’Apple Watch nel 2015 e successivamente integrata nell’iPhone. Tuttavia, dato che Apple Studios sta producendo il film di F1 – Il film, ha senso per loro sfruttare la tecnologia del loro motore Taptic per creare un’esperienza di visione del trailer unica. Nel complesso, il trailer tattile continua l’astuto marketing per la F1, poiché il primo trailer è stato rilasciato poco prima del Gran Premio di Gran Bretagna 2024, seguito dal secondo poco prima del Gran Premio d’Australia.

Un uso intelligente della tecnologia

Il trailer tattile di F1 – Il film è fantastico, con l’iPhone che vibra mentre le auto rombano e lottano per la posizione. Quando Brad Pitt sale in macchina e avvia il motore, la vibrazione è sufficiente a dare la carica. Nell’abitacolo, con le gomme anteriori che sfiorano i cordoli, il rombo del telefono è perfettamente sincronizzato con l’azione sullo schermo. Sebbene guardare il nuovo trailer di F1 – Il film dal cellulare permetterà di godere in maniera intelligente di questa tecnologia, non sarà certamente il modo migliore per guardare il film vero e proprio, che uscirà in IMAX.