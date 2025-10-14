IT: Welcome to Derry, il red band trailer della serie prequel

Disponibile il red band trailer, con scene esplicite vietate ai minori, di IT: Welcome to Derry, l’attesissima serie targata HBO e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television e ispirata a IT, il celebre romanzo del 1986 di Stephen King, maestro indiscusso dell’horror contemporaneo. In otto episodi, la serie debutterà il 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

E in occasione del debutto della serie prequel, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (e disponibili on demand e in streaming) andranno IT e IT: CAPITOLO DUE, tratti dal celebre racconto di Stephen King, diretti da Andy Muschietti e distribuiti da Warner Bros. Pictures. Due grandissimi successi che hanno conquistato pubblico e critica con una storia indimenticabile di paura, amicizia e coraggio: nel primo capitolo un gruppo di ragazzini si allea per sconfiggere Pennywise, il clown colpevole delle sparizioni di bambini, mentre IT: CAPITOLO DUE, con James McAvoy e Jessica Chastain, è il sequel ambientato 27 anni dopo.

IT: WELCOME TO DERRY è stata sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (“IT“, “IT – Capitolo Due“, “The Flash”) e Jason Fuchs (“IT – Capitolo Due”, “Wonder Woman”, “Argylle”). Andy Muschietti dirige diversi episodi della serie.

Ambientato nell’universo di “IT” di Stephen King, IT: WELCOME TO DERRY è basato sul romanzo “IT” di King ed espande la visione stabilita dal regista Andy Muschietti nei lungometraggi “IT” e “IT – Capitolo Due”. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.

