The Vampire Diaries: la spiegazione del finale della serie

The Vampire Diaries ha accompagnato per anni gli spettatori in un viaggio emotivo ricco di colpi di scena, con due fratelli che ripetono il loro destino di lottare per la stessa ragazza attraverso le epoche, morti in famiglia e esseri soprannaturali malvagi che cercano di fare del male ai loro cari. Anche le complessità morali dell’essere un vampiro succhiasangue entrano in gioco nella trama. Alcuni si sono adattati bene al vampirismo, mentre altri hanno lottato con l’idea di soffrire per l’eternità.

Seguendo un gruppo di amici in una piccola città chiamata Mystic Falls, The Vampire Diaries approfondisce dunque le loro vite altamente insolite attraverso gli occhi di Elena Gilbert (Nina Dobrev), una ragazza del posto che ha perso i genitori in un incidente d’auto. Si innamora di un vampiro e viene coinvolta nel mondo soprannaturale, scoprendo di essere lei stessa un fenomeno soprannaturale chiamato doppelganger. Si ritrova quindi divisa tra due amori che sono fratelli e la scelta di essere umana o vampira.

Damon ed Elena hanno avuto il loro lieto fine

All’inizio della serie, Elena, che è umana, si innamora di Stefan, ma la sua epica storia d’amore si complica gradualmente quando si ritrova ad innamorarsi di Damon mentre sta attraversando la transizione per diventare un vampiro. Proprio quando Elena sta per legarsi a Damon come la coppia umana che aveva sempre desiderato, viene messa a dormire da una magia che lega la sua vita a quella di Bonnie. Senza una soluzione, le ultime due stagioni di The Vampire Diaries presentano una trama senza Elena.

Il finale della serie riporta però in scena Elena, così come la sua doppelgänger malvagia, Katherine, che trova un modo per tornare nel mondo umano dall’inferno. Bonnie e i suoi amici mirano a fermare il piano di Katherine di scatenare il fuoco infernale sulla terra e rimetterla al suo posto. Nonostante sia una sopravvissuta, viva o morta che sia, il piano malvagio di Katherine fallisce. Bonnie riesce a riportarla all’inferno insieme al fuoco infernale. Trova anche un modo per aggirare la magia che ha fatto addormentare Elena e riesce a svegliarla.

Stefan passa poi la cura a Damon, che lo rende umano. Elena finalmente si sveglia e si ricongiunge con Damon dopo essere stati separati per gran parte della serie. Dopo aver lottato con se stessa per capire chi voleva essere, Elena diventa un medico come suo padre. Nonostante il fatto che essere umano spaventasse Damon, lui lo diventa per Elena. I due si sposano e poi si ricongiungono con i loro cari nell’aldilà. Così, Elena si ricongiunge con sua zia Jenna, sua madre e suo padre, che erano morti in un incidente d’auto all’inizio di The Vampire Diaries.

Il destino di Stefan

Elena è l’amore epico di Stefan, ma lui è destinato a perdere la ragazza a favore di suo fratello Damon. Dopo Elena, Stefan passa la maggior parte del tempo a lavorare sul rapporto molto complicato che aveva con il fratello. Ha avuto alcune avventure, ma nessuna è durata fino a quando non si è innamorato di Caroline, che aveva rifiutato nella prima stagione. Naturalmente, il rapporto tra loro è complicato. Quando Joe viene ucciso, le streghe trasferiscono i suoi gemelli nel corpo di Caroline. Stefan viene invece marchiato dalla Cacciatrice e deve fuggire per salvarsi la vita, mentre Caroline mette su famiglia con Alaric, dopo aver dato alla luce i gemelli.

La situazione non si risolve alla fine di The Vampire Diaries. Caroline, che è diventata madre e compagna di Alaric, vuole continuare a far parte della famiglia nonostante non provi più sentimenti romantici per lui. Prova invece ancora amore per Stefan, ma stare con lui significherebbe separarsi dalla sua famiglia. Anche Stefan diventa umano e non può unirsi a Caroline nell’eternità. Tuttavia, i due si sposano nel finale, ma poco dopo Stefan sacrifica la sua vita per salvare Elena e la città da Katherine. Si unisce così alla sua amica Lexie nell’aldilà, mentre Caroline e Alaric trasformano la Salvatore Boarding House in una scuola per bambini dotati di poteri magici. Sebbene Stefan non riesca a trascorrere il resto della sua vita con Caroline, i due ottengono comunque la loro versione di lieto fine.

Per Stefan, l’evoluzione del suo personaggio ha sempre ruotato attorno al suo rapporto con Damon. I due hanno avuto una storia complicata, essendo entrambi innamorati della stessa ragazza. Stefan ha sempre voluto salvare Damon, mentre quest’ultimo ha sempre combinato pasticci. Stefan, percepito come l’eroe, ha sempre conquistato la ragazza, mentre Damon, essendo il cattivo, raramente ci è riuscito. Il loro conflitto è durato per secoli, ma alla fine della serie viene finalmente risolto con Damon che salva Stefan. Per Caroline, si tratta di responsabilità e impegno nei confronti dei suoi figli e dei suoi studenti. Caroline è la figlia dello sceriffo, che è anche un membro attivo della società. Il finale la vede proprio in questo ruolo.

Bonnie impara ad amare se stessa

Bonnie è invece sempre quella che si sacrifica per garantire la sicurezza dei suoi amici. Nel corso della serie, perde le persone che ama; muore e torna in vita; diventa un punto di collegamento tra il mondo dei vivi e l’aldilà, sentendo il dolore di ogni anima soprannaturale che passa; e perde Enzo, l’uomo con cui vorrebbe trascorrere il resto della sua vita. Bonnie tiene molto ai suoi amici, ma raramente si prende cura di sé stessa. Fa fatica a gestire la magia, le sue capacità e la responsabilità di essere una strega. In quanto tale, viene avvicinata da persone con cattive intenzioni che cercano di sfruttarla a proprio vantaggio.

Dopo aver vissuto esperienze traumatiche e aver perso le persone che amava, blocca mentalmente anche la propria capacità di praticare la magia. Bonnie è quindi senza dubbio la persona che soffre di più in The Vampire Diaries. Mentre le lezioni degli altri, come Damon ed Elena, riguardano la ricerca dell’amore e della famiglia, la lezione di Bonnie Bennett riguarda l’amore per se stessa. Il finale la vede finalmente libera dai limiti che si era imposta, ma senza voltare le spalle a ciò che la rende ciò che è: la sua empatia e il desiderio di aiutare gli altri.

Bonnie salva la città un’ultima volta respingendo il fuoco infernale da dove è venuto. Dopo aver affrontato la sua paura della magia, rompe l’incantesimo del sonno per assicurarsi che le persone che ama abbiano il loro lieto fine. E dopo aver aiutato i suoi amici, Bonnie inizia finalmente a concentrarsi sui propri bisogni e desideri, il che significa anche lasciarsi Enzo alle spalle. A differenza di altri, l’amore romantico non è al centro dell’evoluzione del personaggio di Bonnie. Ha vissuto grandi storie d’amore con Jeremy ed Enzo, ma questi servono allo scopo di darle forza. Alla fine, il viaggio di Bonnie consiste nel trovare e amare se stessa.

Molti volti familiari sono riapparsi nel finale di The Vampire Diaries

Le serie soprannaturali come The Vampire Diaries fondono realtà e magia, dove esistono esseri come fantasmi e guardiani, ma la serie trasmette anche un messaggio commovente sull’amore e la famiglia: coloro che se ne sono andati non se ne vanno mai veramente. Rimangono ancora e guidano i loro cari attraverso le difficoltà. L’ultimo episodio di The Vampire Diaries è infatti pieno di volti familiari, anche se non tutti i fantasmi sono amichevoli. Vicki Donovan si unisce all’esercito di Katherine per scatenare l’inferno sulla Terra e liberarsi dalla sua infelicità. Il finale la vede suonare la campana di famiglia con suo fratello Matt Donovan che cerca di fermarla.

Matt, dopo aver vissuto una vita da umano in una città piena di vampiri, decide di intraprendere il proprio viaggio fuori da Mystic Falls. La nonna di Bonnie, Grams, che ha sostenuto Bonnie per tutta la serie, riappare un’ultima volta insieme ai loro antenati per aiutare Bonnie nell’incantesimo. Anche la madre di Caroline, morta di cancro, fa un breve ritorno per far sentire la sua presenza quando Caroline consegna alcuni documenti alla nuova Salvatore Boarding School. Così facendo, la serie rende omaggio a tutti i suoi principali personaggi, a quelli che ci sono ancora e a quelli che non ci sono più, regalando ai fan un’ultima grande emozione.

