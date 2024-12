Jeffrey Dean Morgan parla del ritorno del suo co-protagonista in Dead City: “Ho dato di matto”

I presenti al panel di The Walking Dead: Dead City al Comic-Con di San Diego dell’estate scorsa hanno assistito alla riunione di una vita quando un teaser della prossima seconda stagione ha rivelato il ritorno di Lucille, la mazza di filo spinato brandita da Jeffrey Dean Morgan, Negan. La mazza è stata messa fuori uso dal finale della stagione 10 della serie principale, The Walking Dead, quando Negan l’ha incendiata per espiare i suoi peccati. Da quello che abbiamo visto nel teaser, non solo il pipistrello è tornato in azione, ma Negan fischia di nuovo – potrebbe significare che il personaggio sta tornando alle sue vecchie abitudini? A prescindere dal percorso che Negan intraprenderà, il pubblico era entusiasta di vedere Lucille fare la sua comparsa e Morgan la pensa esattamente come lui.

Durante una recente conversazione con Collider, Morgan ha parlato di quanto fosse eccitato all’idea di tornare sul set con la sua co-star preferita, condividendo,

Powered by

“Beh, ho dato di matto. Non mi ero reso conto di quanto mi mancasse, non solo come Negan, ma anche come me stesso. Il solo fatto di poter impugnare di nuovo quella dannata mazza aggiunge qualcosa al personaggio, alla spavalderia, alla sicurezza e all’umorismo di Negan. Penso che se ne sia sentita la mancanza. Nel momento in cui la mazza è tornata nelle mani di Negan, quest’ultimo ha acquisito un potere che non aveva mai avuto negli ultimi anni. È stato bello riaverla con noi”.

Il legame emotivo tra Negan e Lucille in The Walking Dead

Il personaggio di Morgan non è l’unico emotivamente legato alla mazza che ha mandato in frantumi innumerevoli vite, poiché l’attore rivela che anche lui ha un legame speciale con l’oggetto inanimato . Riflettendo su quanto sia stato importante per lui sul set di The Walking Dead e del suo spin-off, Morgan ha detto:

“La maggior parte delle persone riconsegna gli oggetti di scena agli attrezzisti tra una ripresa e l’altra, mentre io non avrei mai permesso a nessuno di toccarla. Andava nella mia roulotte con me. Andava in bagno con me. Prendeva il caffè. Le hanno dato il nome di mia moglie, interpretata da mia moglie, quindi è sempre stato bello”.

Quando il pubblico ha visto Negan per l’ultima volta nel finale della prima stagione di Dead City, era tenuto prigioniero da una delle nuove grandi cattive dello show, Dama (Lisa Emery). Sapendo che Lucille sta rientrando in scena, sembra che Negan finirà per liberarsi dalla sua situazione e cercare vendetta nell’unico modo che conosce.

La prima stagione di The Walking Dead: Dead City è ora in streaming su AMC+. L’uscita della seconda stagione è prevista per il 2025. Restate sintonizzati su Collider per ulteriori informazioni sulla conversazione di Radish con Morgan.

FOTO DI COPERTINA: Jeffrey Dean Morgan al red carpet di “The Walking Dead” al Comic Con. Foto di [email protected] via Depositphotos.com