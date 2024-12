Nosferatu, recensione del film di Robert Eggers

Robert Eggers torna con un’opera visivamente complessa che rielabora il mito del vampiro portando sullo schermo il suo Nosferatu (2024), un film che si pone come omaggio e riflessione su quasi un secolo di cinema gotico. Eggers, noto per il suo approccio minuzioso e immersivo (The Witch, The Lighthouse), reinterpreta il classico del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau, accostandosi a esso con deferenza ma anche con una visione personale e contemporanea, conservandone a grandi linee la narrazione.

Nosferatu è un’opera d’arte pittorica

La fotografia, firmata da Jarin Blaschke, è sicuramente uno degli aspetti più interessanti del film. Eggers e Blaschke creano un’estetica che si muove tra il rispetto delle radici espressioniste e l’innovazione visiva. Il gioco di luci e ombre rimanda immediatamente alle atmosfere cupe e taglienti di Murnau, ma Eggers arricchisce il tutto con una palette cromatica sobria e terrosa che esalta i dettagli del trucco, dei costumi e delle scenografie, desaturando al massimo diverse sequenze, tanto da dare quasi l’idea di un bianco e nero molto caldo.

- Pubblicità - Powered by

In alcuni momenti l’evocazione pittorica delle immagini ricorda i dipinti di Rembrandt o di Caravaggio, mentre in altri casi il regista si immergono in un’atmosfera nebbiosa e rarefatta che sembra ispirarsi al Nosferatu di Herzog (1979). Eggers gioca magistralmente con il formato della pellicola e i tempi della narrazione visiva: alcune inquadrature statiche richiamano le pose rigide e quasi “fotografiche” del cinema muto, mentre i movimenti di macchina moderni aggiungono fluidità e tensione. Il risultato è una ricerca visiva che, al di là della storia e della mitologia vampiresca, dimostra curiosità e sperimentazione anche adottando un linguaggio apparentemente classico.

Uno studio sul terrore e l’umanità

Ad impedire alla confezione ricercata e evocativa di sfociare nel formalismo interviene un cast in gran forma, guidato da Bill Skarsgård nei panni di un quasi sempre invisibile conte Orlok. Sua promessa sposa nell’oscurità, la Ellen di Lily-Rose Depp è il fulcro della narrazione, il ponte tra bene e male e la sua interpretazione coglie ogni sfumatura dell’ossessione e della possessione, con alcuni tratti che sembrano rievocare in alcune forme la depressione. Una malata, dunque, il suo malessere è personificato proprio da Orlock. Willem Dafoe è invece Albin Von Franz, luminare fuori dagli schemi e guida preziosa per la lotta contro il maligno.

Un po’ più in ombra, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin completano un cast all stars che serve la storia in maniera servizievole e compita. I loro sforzi congiunti non potranno nulla contro il male antico e repellente rappresentato da Orlock, che invece soccomberà di fronte alla purezza di Ellen, quella che neanche lui è riuscito a infettare con le sue dita putrescenti.

Murnau, Herzog e Stoker

Eggers rende omaggio al capolavoro di Murnau, rispettandone l’essenza gotica e il simbolismo visivo. Tuttavia, anziché limitarsi a una semplice rielaborazione, approfondisce temi come l’isolamento, la paura della morte e il rapporto tra uomo e natura. Il Nosferatu di Eggers, come quello di Herzog, non è solo un mostro, ma un’entità profondamente tragica e malinconica, che soffre il proprio destino.

Rispetto al Nosferatu di Herzog, più contemplativo e quasi filosofico, quello di Eggers è più teso e claustrofobico, con un’attenzione marcata al simbolismo della decadenza e della corruzione fisica e morale. Rispetto all’originale del 1922, Eggers esplora maggiormente la psicologia dei personaggi, potendo attingere al romanzo di Bram Stoker e alle atmosfere gotiche che Francis Ford Coppola aveva magistralmente esaltato nel suo Dracula (1992). Alcune inquadrature sono un vero e proprio omaggio al grande Maestro. Là dove Coppola aveva esplorato la relazione tra Dracula e Mina con accenti romantici, Eggers accentua il rapporto di predazione e sacrificio.

La figura di Ellen diventa centrale: non solo vittima, ma anche agente di salvezza, una forza capace di spezzare la maledizione attraverso un sacrificio consapevole. In questo risiede la modernità della protagonista femminile di Eggers, molto diversa da tutte coloro che l’hanno preceduta, compresa la pur sempre splendida Mina di Winona Ryder.

Un’opera che vive tra passato e presente

Il Nosferatu di Robert Eggers è molto più di un remake. È una celebrazione dell’immaginario gotico e una riflessione sull’eredità del cinema e della letteratura, uno scavo approfondito nel folklore della Romania, in un momento storico in cui la figura del vampiro non era leggenda ma realtà spaventosa e incombente. Mentre si radica nelle tradizioni visive di Murnau e Herzog, il film trova una propria voce grazie all’approccio personale del regista, che ne rielabora il testo.

Eggers conferma il suo ruolo di custode dell’horror autoriale, regalando ai suoi affezionati un film che non solo omaggia il passato, ma lo arricchisce di nuove sfumature, spingendo il genere verso un futuro ancora più luminosamente oscuro.