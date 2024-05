Thunderbolts*: si vocifera che possa essere introdotto un gruppo segreto di cui fa parte Valentina Allegra De Fontaine

Dire che la Contessa Valentina Allegra De Fontaine è una figura losca sarebbe un eufemismo e, sebbene il personaggio debba ancora lasciare il segno nell’universo cinematografico Marvel in modo significativo, sono anni che ha già allungato le mani in numerose situazioni.

Si prevede che Val (Julia Louis-Dreyfus) formerà la squadra nel prossimo film Thunderbolts*, ma sembra che potrebbe anche essere anche a capo di un’altra organizzazione oscura. Secondo The Cosmic Circus, il gruppo OXE (o O.X.E.) di Val sarà presente nel film. Resta da vedere quanto sarà importante il ruolo che questa organizzazione svolgerà, ma potrebbe avere importanti implicazioni per il futuro del MCU.

Nei fumetti, la O.X.E. è descritta come la più grande holding del mondo e ha legami con il Kratos Club, “un gruppo di multimilionari industriali il cui obiettivo è usare la propria influenza per garantire che le cose giuste vengano fatte, qualunque cosa accada.” L’incarnazione più recente del gruppo è conosciuta come O.X.E. ed è affiliata all’Outer Circle, un’altra organizzazione che ha influenzato il mondo controllando la politica e il governo globali.

Questa versione di O.X.E. è stata in realtà fondata da Life-Model Decoy di Allegra de Fontaine, ma sembra improbabile che il film adatti un arco di fumetti così recente. Ancora una volta, non abbiamo idea se l’organizzazione avrà una presenza significativa nel film, ma se dovesse essere confermata, siamo sicuri che ne sentiremo parlare.

Intanto, le foto dal set di Thunderbolts* hanno iniziato a farsi strada online e di recente abbiamo dato un’occhiata a Bucky Barnes (Sebastian Stan) con taglio di capelli leggermente più lungo e un (orribile) pizzetto.

SEBASTIAN STAN AS BUCKY ON THE SET OF "THUNDERBOLTS" pic.twitter.com/j31VbvEgWy — sebastian stan daily (@thinkersebstan) May 11, 2024

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.