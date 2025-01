The Recruit 3 riceve una risposta sincera dal creatore: “C’è molta buona volontà in Netflix…”

The Recruit 3 viene aggiornata dal creatore della serie Alexi Hawley. Dopo il teso cliffhanger della prima stagione di The Recruit, il secondo episodio del thriller di spionaggio, recentemente presentato, vede l’avvocato della CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) recarsi in Corea del Sud per collaborare con un nuovo potenziale alleato, Jang Kyu (interpretato dalla star di Past Lives Teo Yoo). Composta da sei episodi, la nuova stagione del thriller ha ottenuto recensioni ampiamente positive per il suo ritmo sostenuto e le impressionanti scene d’azione.

In un’intervista rilasciata a Deadline, Hawley è stato interrogato sulla probabilità di un rinnovo per la terza stagione. Il creatore della serie è ottimista. Ha detto che l’attore principale e produttore esecutivo Centineo è considerato una star nostrana, probabilmente in riferimento alla sua performance di successo in To All the Boys I’ve Loved Before. Inoltre, Hawley afferma che i responsabili di Netflix hanno “molta buona volontà” nei confronti della serie. Nella citazione che segue, Hawley parla della volontà di girare un eventuale ritorno all’estero:

Hawley: Stiamo aspettando che Netflix faccia ufficialmente le sue cose. C’è molta benevolenza all’interno di Netflix nei confronti della serie e di Noah; credo che sentano Noah come una sorta di star nostrana, come è. Quindi, mi sento molto ottimista, per quanto si possa essere ottimisti in questa città in questo momento. Ci ho pensato, a grandi linee. Sarebbe sicuramente bello [girare all’estero]. Nella prima stagione avremmo dovuto viaggiare molto di più, ma la pandemia, in realtà, ha fatto sì che Doug Liman andasse a girare a Vienna, mentre tutto il resto è stato girato a Montreal e per finta. Siamo stati in Corea per circa un mese a girare quella roba, quindi sarebbe fantastico rifarlo.

Non so ancora esattamente dove voglio andare. Sento che abbiamo fatto la Russia e la Corea. Quindi forse l’America Latina, l’Africa sarebbero eccitanti. Il pubblico americano non viene esposto molto all’Africa nella nostra narrazione per molte ragioni, ma credo che sarebbe davvero interessante.

Quindi non siete ancora nella stanza degli sceneggiatori per lavorare alla terza stagione?

Hawley: No, non ancora.

Cosa rivelano i commenti di Hawley sulla terza stagione di The Recruit

Quando la prima stagione di The Recruit ha debuttato nel dicembre 2022, ha generato un forte interesse, ma è stata una delle serie originali Netflix meno seguite ad ottenere un rinnovo. Questo è stato rivelato da un foglio di calcolo, pubblicato dallo streamer, che ha monitorato tutti i titoli guardati nell’arco di sei mesi. La nuova stagione è in una buona posizione per ottenere risultati migliori. Con soli sei episodi, un focus più stretto e l’uscita al di fuori delle festività natalizie, potrebbe ottenere un buon numero di spettatori.

L’ultima stagione arriva sulla scia di L’agente di notte, che è tornata forte per la sua seconda uscita, quindi la dramedy spionistica guidata da Centineo potrebbe mantenere questo slancio. Data la buona volontà di cui parla Hawley e il fatto che la stella di Centineo è stata aiutata nel lancio da Netflix, una performance migliore potrebbe aumentare di molto le possibilità di rinnovo. I dati relativi agli spettatori saranno fondamentali da tenere sotto controllo nelle prossime settimane e mesi, poiché la seconda stagione diThe Recruit si conclude con uno spazio per altri episodi.