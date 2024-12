Yellowstone, la spiegazione del finale: Cosa succede al ranch Dutton

Il finale della quinta stagione di Yellowstone sembra un finale di serie (anche se Paramount Network non l’ha commercializzato come tale), con momenti a tutto tondo, una profezia compiuta, morte, nuovi inizi e altro ancora. Il popolare dramma neo-western di Taylor Sheridan ha debuttato nel 2018 e da allora è stato un successo. Tuttavia, tutte le cose belle devono finire, soprattutto quando iniziano a perdere la loro magia. Di conseguenza, Yellowstone è (presumibilmente) giunto alla fine dopo la stagione 5, episodio 14, “Life Is a Promise”, ma questo non significa che la famiglia Dutton e le loro storie siano finite per sempre.

Secondo quanto riferito da Taylor Sheridan, sono in lavorazione molti spinoff di Yellowstone, tra cui The Madison con Michelle Pfeiffer, lo spinoff di Yellowstone senza titolo con Beth e Rip, 1943 e 6666.

Dopo la rivelazione del piano segreto di Kayce in Yellowstone, stagione 5, episodio 13, il finale affronta il destino del Dutton Ranch di Yellowstone, insieme ai finali di tutti i personaggi. L’idea di Kayce funziona e salva il ranch tenendolo fuori dalle mani di avide società e trovando qualcuno che si prenda cura della terra. Sfortunatamente, questo significa che la famiglia e gli addetti al ranch devono andarsene e intraprendere strade diverse. Alla fine di “La vita è una promessa”, ogni personaggio di Yellowstone ha un nuovo scopo, nel bene e nel male.

Perché Kayce vende il ranch di Yellowstone Dutton al capo Rainwater (ma mantiene la casa della sua famiglia)

Come anticipato alla fine della quinta stagione di Yellowstone, tredicesimo episodio, Kayce si avvicina al capo Thomas Rainwater con una proposta: venderà il ranch Yellowstone Dutton al capo e alla sua tribù per quello che costava quando gli antenati dei Dutton lo presero: 1,25 dollari per acro. Francamente è un furto, e questo è il punto. Kayce e Beth devono vendere la terra perché non possono permettersi la tassa di successione, e nemmeno i membri della Riserva di Broken Rock. Tuttavia, se il capo Rainwater lo acquista per una piccola somma, l’imposta si baserà su quanto l’ha pagato.

Con la diminuzione dell’imposta, il capo Rainwater può permettersi di acquistare il ranch e, senza sorpresa, coglie al volo l’opportunità. Anche se è triste lasciare andare il ranch (non tanto per Kayce), i Dutton sanno che è in buone mani perché il capo Rainwater e la sua gente se ne prenderanno cura. La terra non sarà presa in consegna da ricche società che vogliono costruire centri commerciali, resort, ecc. Inoltre, Kayce si assicura che lui e la sua famiglia possano mantenere la loro casa a East Camp come parte dell’accordo.

Spotted Eagle ha detto: “Tra sette generazioni la mia gente si ribellerà e se la riprenderà”, ed è esattamente ciò che accade nel finale della quinta stagione di Yellowstone.

Con la vendita, la storia di Yellowstone ha chiuso il cerchio. Come alcuni ricorderanno, il 1883 si era concluso con una profezia: Spotted Eagle aveva detto a James Dutton che un giorno la sua gente si sarebbe ripresa la terra. In particolare, Aquila Maculata disse: “Tra sette generazioni la mia gente si solleverà e la riprenderà da voi”, ed è esattamente ciò che accade nel finale della quinta stagione di Yellowstone.

Perché Beth uccide Jamie e come riesce a farla franca con il suo omicidio

L’altro grande momento della quinta stagione di Yellowstone, l’episodio 14, è l’uccisione di Jamie da parte di Beth, che molti avevano previsto sarebbe avvenuta prima della prima del finale. La rivalità tra Beth e Jamie durava da anni e finalmente è arrivata al culmine in “La vita è una promessa”. Entrambi giurano di uccidere l’altro, ma Beth ne esce vincitrice.

Dopo il funerale di John, il bisogno di vendetta di Beth la consuma. Sa che Jamie ha qualcosa a che fare con la morte del padre, quindi prende uno spray per orsi e un coltello e va a casa di Jamie. Quando lui torna a casa, Beth lo aggredisce. Jamie riesce ad avere la meglio, anche dopo che Beth lo colpisce agli occhi con lo spray per orsi. Poi, quando Beth informa Jamie che hanno venduto il ranch, la rabbia assale Jamie, che inizia a soffocare Beth. Rip, però, arriva e salva Beth. Mentre Rip trattiene Jamie, Beth lo pugnala allo stomaco e si assicura che il suo volto sia l’ultima cosa che lui vede.

Dopo la morte di Jamie, Rip e Lloyd portano il suo corpo alla stazione ferroviaria di Yellowstone, stagione 5, episodio 14, e guidano la sua auto fino all’Idaho, dove le danno fuoco e la abbandonano.

Beth vendica il padre, come aveva promesso. Odiava Jamie da quando l’aveva fatta sterilizzare senza il suo consenso quando era adolescente. Quindi, la morte di John dà a Beth tutte le munizioni necessarie per uccidere finalmente suo fratello. Dopo la morte di Jamie, Rip e Lloyd portano il suo corpo alla stazione ferroviaria in Yellowstone, stagione 5, episodio 14, e guidano la sua auto fino all’Idaho, dove le danno fuoco e la abbandonano. Nel frattempo, Beth viene portata in ospedale per le ferite riportate e racconta alla polizia che Jamie l’ha aggredita ed è fuggito. I poliziotti sembrano crederle e Beth riesce a farla franca.

Dove vanno Beth e Rip dopo aver lasciato il ranch?

All’inizio del finale di Yellowstone, Beth dice a Rip di aver comprato una proprietà a Dillon, nel Montana. Sapeva che la proposta di Kayce al capo Rainwater avrebbe funzionato, il che significava che doveva trovare una nuova casa per se stessa, suo marito e Carter (il loro figlio adottivo che tecnicamente non hanno adottato). Beth voleva un posto lontano dai turisti dove poter costruire un nuovo ranch, e Dillon era l’opzione migliore.

Nei momenti finali dell’episodio, Beth, Rip e Carter si sistemano nella loro casa di Dillon, a due ore dallo Yellowstone. I tre iniziano una nuova vita lì, lasciandosi alle spalle quella vecchia. Nonostante il lieto fine, la storia di Beth e Rip continuerà in uno spinoff di Yellowstone, che si svolgerà presumibilmente a Dillon. Il ritorno di Carter non è noto al momento della stesura di questo articolo. Tuttavia, Deadline ha riportato che nello spinoff appariranno altri volti familiari, suggerendo che Finn Little potrebbe riprendere il suo ruolo di Carter nel cast.

Spiegato il destino di ogni manovale del ranch nel finale di Yellowstone

Dal momento che i Dutton lasciano lo Yellowstone durante il finale della quinta stagione di Yellowstone, lo stesso vale per gli addetti al ranch. La maggior parte di loro trova lavoro altrove, mentre altri sembrano ritirarsi o tenere aperte le loro opzioni. Dopo la morte di Colby in Yellowstone, stagione 5, episodio 12, Teeter vuole lasciare il Montana. Così, mette gli occhi sul Texas. Teeter chiede a Travis un lavoro al Bosque Ranch, che lui le concede, ma a una condizione: deve perdere il suo accento da “montanara”.

Teeter raggiunge Jimmy in Texas, mentre Lloyd e Ryan hanno idee diverse per il loro futuro. Rip si offre di dare a Lloyd un lavoro nel nuovo ranch di Dillon, suo e di Beth, ma Lloyd rifiuta. Spiega che se non può lavorare allo Yellowstone, allora non vuole lavorare affatto. Ryan, dopo essere partito, sceglie di essere uno spirito libero e cerca Abby a uno dei suoi concerti. Ryan convince Abby a dargli una seconda possibilità e anche per i due piccioncini arriva il lieto fine.

Chi racconta le scene finali della quinta stagione di Yellowstone?

Mentre i Dutton lasciano lo Yellowstone, una voce narra il loro finale in Yellowstone, stagione 5, episodio 14. Chi ha visto 1883 potrebbe riconoscere la voce di Elsa Dutton, interpretata da Isabel May nella serie prequel. Elsa dice:

“141 anni fa, a mio padre fu raccontata questa valle, e qui è dove siamo rimasti. Sette generazioni. A mio padre fu detto che sarebbero venuti a prendere questa terra e lui promise di restituirla. La promessa non era scritta da nessuna parte. È svanita con la morte di mio padre, ma in qualche modo è rimasta nello spirito di questo luogo. Gli uomini non possono possedere veramente la terra selvaggia. Per possedere la terra, bisogna ricoprirla di cemento, coprirla di edifici, ammassare case così fitte che la gente può sentire l’odore della cena dell’altro. Bisogna violentarla per venderla. La terra cruda, la terra selvaggia, la terra libera non può mai essere posseduta, ma alcuni uomini pagano a caro prezzo il privilegio della sua gestione. Soffriranno e si sacrificheranno per vivere e convivere con essa e, si spera, insegneranno alla generazione successiva a fare lo stesso. E se vacillano, trovano un altro disposto a mantenere la promessa”.

Come già detto, Kayce realizza la profezia della sua famiglia quando vende il ranch al capo Rainwater. La profezia ebbe inizio con la morte di Elsa, quando il padre, James Dutton, cercò un posto dove seppellire il suo corpo. Aquila Maculata gli donò la terra vicino a Yellowstone, ma avvertì che la sua gente un giorno se la sarebbe ripresa. Ora, la storia dell’universo di Yellowstone ha chiuso il cerchio ed Elsa ne racconta la fine, come tutto è iniziato con lei.

Il vero significato del finale di Yellowstone

Il finale della quinta stagione di Yellowstone si conclude con la rinuncia dei Dutton al ranch, perché questo è sempre stato il destino della loro famiglia. Sin dalla fine del 1800, era solo questione di tempo prima che perdessero la loro terra. Purtroppo, questo ha un costo elevato per alcuni, ma apre nuove porte per altri. Se questo è davvero il punto di arrivo del drama neo-western, la sua storia si conclude come avrebbe dovuto. Tuttavia, il finale della quinta stagione di Yellowstone non è certo la fine per Beth e Rip: il loro spinoff è in lavorazione e altri personaggi potrebbero unirsi a loro.