Dan Trachtenberg anticipa il design e la presentazione della madre di Dek nel sequel di Predator: Badlands

Anche dopo la morte di suo padre, Dek dovrà ancora affrontare alcuni problemi familiari nel sequel di Predator: Badlands (leggi qui la recensione). Essendo il più piccolo del clan Yautja, Dek era sottoposto al severo scrutinio di suo padre Njohrr, sfuggendo per un soffio all’esecuzione grazie al sacrificio di suo fratello Kwei, che ha mandato l’eroe Predator sul famigerato pianeta della morte Genna. Dopo essere sopravvissuto alla sua avventura lì con Thia, interpretata da Elle Fanning, il finale di Predator: Badlands non solo ha visto Dek sconfiggere con successo suo padre e reclamare il suo dispositivo di occultamento, ma ha anche visto sua madre volare oltre l’orizzonte.

Ora, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per la sua uscita in home media, Dan Trachtenberg ha offerto alcune anticipazioni su ciò che accadrà alla madre di Dek dopo Predator: Badlands. Riconoscendo che una Yautja femmina non è mai apparsa in un film prima d’ora, essendo stata “raffigurata solo nei fumetti”, il regista ha detto che lui e il suo team di produzione “non hanno ancora iniziato a lavorare sul design [pianificazione]”, poiché al momento si sta concentrando su come dovrebbe essere la sua introduzione “dal punto di vista del personaggio”.

Tuttavia, Trachtenberg ha rivelato che desidera che l’introduzione della madre di Dek “sia un po’ inaspettata”, evitando il più possibile i cliché. Invece, afferma che la sua apparizione nel sequel sarà “più intenzionale e incentrata sull’aspetto interessante che la cultura Yautja” può portare sullo schermo. Ha anche indicato che lui e il suo team potrebbero non “attingere direttamente da come sono stati rappresentati nei fumetti”, ma seguire invece una propria strada.

Come osserva Trachtenberg, le Yautja femminili sono apparse in altri media, in particolare nei vari fumetti e romanzi che hanno ampliato la tradizione del franchise. Detto questo, l’unica apparizione canonica che presenta le Yautja femminili è quella di Predator: Hunting Grounds, un gioco d’azione multiplayer che offre ai giocatori la possibilità di impersonare una cacciatrice mentre si scontrano con altri giocatori.

Dato che la tradizione ha variato la loro natura, in particolare perché anche i media espansi le hanno raramente esplorate, questo dà a Trachtenberg un ampio margine di manovra su come introdurre la madre di Dek nel prossimo film Predators. Una cosa che sembrava chiara dal finale di Predator: Badlands è che anche la madre di Dek avrebbe portato con sé un conflitto, come ha fatto Njohrr con il protagonista, dato che lo Yautja ha raccolto la sua spada e sembrava pronto a impegnarsi in un altro combattimento.

Ma mentre Trachtenberg ha chiaramente intenzione di portare la madre di Dek sullo schermo, al momento non è chiaro dove questo porterà. Il regista ha confermato a ScreenRant che lavorerà contemporaneamente al prossimo film Predator e a nuovi progetti nell’ambito del suo accordo con la Paramount, ma ha dichiarato di essere ancora in fase di ideazione per il prossimo capitolo. Alcune delle idee prese in considerazione includono sia il tanto atteso Prey 2 che il già citato sequel di Badlands, oltre a riprendere il finale sospeso di Killer of Killers.

Dato che Predator: Badlands è diventato il capitolo di maggior successo della serie, sembra probabile che la 20th Century Studios vorrà cercare di capitalizzare questo successo con altre storie incentrate su Dek, aprendo così la strada a Trachtenberg per ideare una storia in cui compaia la madre di Dek. Con Naru, interpretata da Amber Midthunder, tenuta prigioniera su Yautja Prime, e Dek che ora ha un approccio molto diverso alla cultura del clan Yautja, un nuovo film potrebbe vedere Dek allearsi con Naru e altri per combattere sua madre e creare un nuovo futuro per la sua specie.

