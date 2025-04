La ruota del tempo – stagione 3: trailer del gran finale di stagione

È stato rilasciato un nuovo trailer per l’ottavo episodio della terza stagione di La ruota del tempo, che rivela cosa aspettarsi dall’ultimo episodio, quando le storie di tutti giungeranno al termine. La ruota del tempo – stagione 3 ha visto Rand (Josha Stradowski) assumere il ruolo di Car’a’carn all’interno degli Aiel. Tuttavia, l’ultima volta che è apparso, la tragedia ha colpito, poiché un’imboscata di Sammael (Cameron Jack) ha provocato la morte di una bambina Aiel, Alsera (Julie Van Leeuwen). Ora è in uno stato d’animo molto più cupo che mai.

Ora, La ruota del tempo – stagione 3 ha pubblicato un trailer per la terza stagione, episodio 8, l’episodio finale della stagione. In esso, Rand viene condotto in un luogo chiamato Alcair Dal, un luogo di incontro dove dovrà dimostrare di essere il Car’a’carn alle tribù Aiel. Inoltre, si inimica Lanfear (Natasha O’Keefe), con molte scene che fanno presagire una battaglia tra lei e Moiraine (Rosamund Pike). In un’altra scena, Siuan (Sophie Okonedo) entra nella sala del trono della Torre Bianca, mentre sembra che stia accadendo qualcosa di molto sbagliato. Guarda il trailer completo qui sotto:

Cosa significa il nuovo trailer di La Ruota del Tempo per la fine della terza stagione

Grandi rivelazioni e grandi finali stanno per essere svelati

Poiché il trailer è incentrato sui personaggi che circondano Rand, confermando che Siuan sarà ancora alla Torre Bianca, sembra che i personaggi di La Ruota del Tempo non si riuniranno per un gran finale. Perrin (Marcus Rutherford) è ancora prigioniero dei Bianchi, mentre Mat (Dónal Finn) è ancora con un altro gruppo di personaggi a Tanchico. Il finale di stagione sembrerebbe tenere tutti separati mentre le loro storie si svolgono, con particolare attenzione al Drago Rinato che raduna intorno a sé il popolo delle Terre Desolate.

Non è chiaro cosa significhi il trailer per Moiraine, che ha visto un numero infinito di possibili futuri che hanno portato alla sua morte per mano di Lanfear. Non c’è modo di sapere se questo è ciò che il destino ha in serbo per lei questa volta, o se riuscirà a scappare, vivendo per combattere un altro giorno. Con più membri dei Rinnegati in giro, ora, potrebbero rivelarsi pericolosi una volta che Rand si rivolterà contro il suo ex amante. Resta da vedere se questo metterà in pericolo il suo tentativo di dimostrare di essere il Car’a’carn o se sarà salvato per una potenziale quarta stagione di The Wheel of Time.