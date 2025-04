Daredevil: Rinascita, cosa aspettarci dal finale di stagione di questa notte?

Il finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita sarà disponibile su Disney+ questa notte negli USA, domattina da noi in Italia, e se volete farvi un’idea di cosa aspettarvi senza grandi rivelazioni, qui sotto troverete un’anteprima senza spoiler. Non condivideremo dettagli importanti sull’episodio di questa settimana, ma ci saranno spoiler completi per la puntata di martedì scorso, l’episodio 8 “Isle of Joy”.

La scorsa settimana, Matt Murdock ha scoperto che era stata Vanessa Fisk ad assoldare Bullseye per uccidere Foggy Nelson prima di saltare davanti al marito, il sindaco Wilson Fisk, e prendersi il proiettile di Dex nel petto. Nel frattempo, BB Urich è riuscita a convincere il capo della polizia Gallo ad aiutarla a catturare il Kingpin.

Nell’episodio finale di stagione, “Straight to Hell“, un Uomo Senza Paura ancora in fase di recupero unisce le forze con due vecchi alleati e tenta di porre fine all’AVTF di Kingpin, mentre il sindaco Fisk torna completamente alla modalità Kingpin. L’episodio contiene anche un momento di violenza incredibilmente scioccante, che i registi Justin Benson e Aaron Moorhead hanno anticipato in una recente intervista.

“C’è un momento nel finale che è straordinariamente scioccante a livello di effetti speciali, ed è molto, molto, molto violento, ma anche, come registi, incredibilmente emozionante”, ha detto Benson. “Capirete di cosa sto parlando [quando lo vedrete], e non vedo l’ora che la gente capisca perché c’è un luccichio nei miei occhi [in questo momento]”. Moorhead ha aggiunto: “[Il finale] è così brutalmente tragico… Una manna dal cielo di immagini folli”.

La serie è disponibile su Disney+ e mentre domani, con l’ultimo episodio, si potrà vedere completamente, ricordiamo che le riprese della seconda stagione sono in svolgimento.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+ dal 4 marzo 2025.