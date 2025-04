The Last of Us – stagione 2, i creatori svelano perché gli infetti sono così pericolosi nei nuovi episodi

I co-creatori di The Last Of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, parlano dell’introduzione nella seconda stagione della nuova forma di infetto stalker. Adattamento della serie di videogiochi Naughty, scritta da Druckmann, la serie della HBO è tornata per la sua seconda puntata domenica sera, con Ellie interpretata da Bella Ramsey e Joel da Pedro Pascal, dopo un salto temporale di cinque anni. The Last of Us – stagione 2, episodio 1, presenta diverse novità, tra cui una nuova forma infetta con maggiore intelligenza che compare durante un’intensa sequenza con Ellie in un negozio di alimentari abbandonato.

Durante un recente episodio di The Last of Us Podcast sul canale YouTube di Max, Mazin e Druckmann analizzano l’introduzione dello stalker nella premiere della seconda stagione, spiegando cosa rende questa nuova forma infetta diversa dal clicker standard. Mazin sottolinea i pericoli che gli stalker rappresentano con la loro maggiore funzione cerebrale, ma rivela anche che queste creature hanno ancora dentro di sé elementi di “umanità”:

Mazin: “Abbiamo parlato molto di come creare un mondo in cui i nostri personaggi si sentissero effettivamente al sicuro con gli infetti. Perché quando si passa dalla prima stagione alla seconda, se la reazione di paura verso gli infetti è la stessa, allora in cinque anni non si è imparato nulla. Non si è migliorati. […] Questi umani sono diventati piuttosto bravi a risolvere il problema degli infetti. Si sentono bene con se stessi al punto che Ellie e Dina possono tranquillamente entrare in un supermercato e andare da sole. Ma questo è diverso.

“Lo stalker, ovviamente, è un personaggio evolutivo nel gioco, e volevamo mettere in evidenza il fatto che pensano, il che è un problema enorme. È terrificante. Anche il modo in cui parlano, quella tristezza, c’è ancora un’umanità. C’è ancora del cervello in loro.“

Druckmann interviene poi, sottolineando che il silenzio con cui questi stalker si muovono li rende davvero letali:

Druckmann: ‘Sono silenziosi, scappano, come se non avessero mai visto niente del genere…

Mazin: ’Come dice lei, pianificano. Loro seguono. È anche molto importante notare che vince. Nel senso che morde Ellie e la infetterebbe se fosse chiunque altro al mondo. È così potente. Quindi questa giovane donna che entra in un supermercato arrogante come l’inferno è appena stata morsa da quest’altra cosa che non ha visto arrivare.

Cosa significa per la seconda stagione di The Last of Us

La minaccia degli infetti è appena cresciuta

Una cosa che diventa abbastanza chiara nella seconda stagione di The Last of Us è che gli esseri umani sono diventati molto più bravi a controllare la minaccia infettiva negli ultimi cinque anni. Nella prima stagione, Ellie, Joel e Tess (Anna Torv) hanno molte difficoltà con due clicker all’interno di un museo, e Tess muore proprio a causa di questo incontro. Nella seconda stagione, invece, uno o due infetti vengono trattati più come un fastidio. Questo è particolarmente vero per Ellie, che è immune.

I trailer di The Last of Us stagione 2 hanno anticipato che il rifugio sicuro di Jackson, nel Wyoming, finirà per essere attaccato da un’orda di infetti. Anche se un’orda di clicker rappresenterebbe comunque una minaccia, questa sarà aggravata dall’inclusione di stalker, che apparentemente non saranno carne da cannone. Gli stalker, soprattutto se operano in gruppo, potrebbero usare la loro intelligenza per infliggere gravi danni a Jackson e ai suoi abitanti, e il pubblico potrebbe dire addio ad alcuni personaggi principali se queste nuove creature dovessero oltrepassare le mura.