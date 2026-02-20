La serie spin-off di Tell Me Lies anticipata dal dirigente della Disney TV

Il successo di Tell Me Lies potrebbe non essersi concluso con il finale della terza stagione. A poche settimane dalla chiusura ufficiale della serie su Hulu, un importante dirigente Disney ha lasciato intendere che l’universo narrativo potrebbe proseguire con uno spinoff.

A parlare è stato Craig Erwich, presidente del Disney Television Group, che in un’intervista a The Hollywood Reporter ha confermato che internamente sono già in corso discussioni: l’idea sarebbe quella di sviluppare una nuova serie ambientata nello stesso universo, ma con un “nuovo set di personaggi”.

Uno spinoff con personaggi inediti

La serie, adattamento del romanzo di Carola Lovering, non ha mai avuto un sequel letterario. Questo significa che un eventuale spinoff sarebbe una storia completamente originale per la televisione.

La showrunner Meaghan Oppenheimer avrebbe già alcune idee iniziali, anche se al momento è impegnata nello sviluppo di un’altra serie – descritta come una nuova esplorazione delle dinamiche familiari – prodotta nell’ambito del suo accordo generale con 20th Television. Prima di vedere concretamente uno spinoff di Tell Me Lies, dunque, bisognerà attendere che questo progetto parallelo prenda forma.

Un successo costruito nel tempo

Erwich ha sottolineato come Tell Me Lies non sia stata una hit immediata al debutto nel 2022. La prima stagione non esplose subito in termini di ascolti, ma crebbe gradualmente grazie al passaparola e a una strategia digitale mirata. Clip condivise su TikTok, contenuti pensati per il pubblico social e un podcast dedicato hanno contribuito a trasformare la serie in un fenomeno “addictive”, capace di generare conversazione costante online.

La terza stagione ha segnato un salto impressionante: +150% di spettatori rispetto alla prima, con 5 milioni di visualizzazioni per il debutto nell’arco della prima settimana e 3,5 milioni per il finale già nel giorno di uscita. Numeri definiti dallo stesso Erwich “piuttosto rari” nel panorama seriale contemporaneo.

Un ulteriore impulso è arrivato dal casting di Grace Van Patten – protagonista della serie nel ruolo di Lucy Albright – nella miniserie true crime The Twisted Tale of Amanda Knox, che le ha garantito una visibilità ancora più ampia pochi mesi prima dell’ultima stagione.

Un universo narrativo che può continuare

Tell Me Lies raccontava la relazione tossica tra Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) durante gli anni al college, con un cast che includeva anche Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Benjamin Wadsworth, Alicia Crowder, Tom Ellis e Costa D’Angelo. La terza stagione era stata annunciata come conclusiva poche ore prima del finale, e la stessa Oppenheimer aveva dichiarato che la storia era stata concepita per chiudersi in quel punto.

L’ipotesi di uno spinoff non rappresenterebbe dunque una riapertura della trama principale, ma un’espansione tematica: nuove relazioni complesse, nuovi intrecci emotivi, forse un diverso contesto sociale, mantenendo però lo stesso DNA narrativo che ha reso la serie un titolo di culto tra il pubblico young adult.

Per Disney e Hulu, il caso Tell Me Lies dimostra come una strategia di community building possa trasformare una partenza lenta in un successo solido e duraturo. E se la conversazione online continuerà a rimanere viva, è probabile che lo stesso universo torni presto a raccontare nuove storie di amore, manipolazione e dipendenza emotiva.