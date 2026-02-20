Cattiverie a domicilio: la storia vera dietro il film

La commedia/giallo britannica Cattiverie a domicilio (leggi qui la recensione) – il cui titolo originale è Wicked Little Letters – è diretta da Thea Sharrock (regista anche di Io prima di te) e ha per protagoniste la premio Oscar Olivia Colman e Jessie Buckley (interprete ora al cinema con Hamnet, per il quale è la favorita all’Oscar come Miglior attrice protagonista). Guardando il film, con la sua storia divertente e bizzarra allo stesso tempo, ci si potrebbe chiedere se sia basato su una storia vera e se lo scandalo di diffamazione degli anni ’20 sia realmente accaduto nella vita reale.

Il film segue Edith (Colman), una donna inglese che inizia a ricevere una serie di lettere anonime piene di oscenità. Lei sospetta che siano state scritte dalla sua chiassosa vicina irlandese, Rose (Buckley), ma quest’ultima nega ogni coinvolgimento, sostenendo che la sua natura schietta renderebbe inutili tali lettere. Lo scandalo poi si intensifica in città e Rose viene processata, mentre le amiche ficcanaso di Edith e l’unica poliziotta della città si mettono alla ricerca dell’identità del vero mittente.

Cattiverie a domicilio è basato su una storia vera?

Cattiverie a domicilio è effettivamente basato su uno scandalo di lettere minatorie realmente accaduto, noto anche come “lettere di Littlehampton”, che ha comportato quattro cause legali e tre condanne detentive nell’arco di quasi tre anni. Edith Swan e Rose Gooding erano vicine di casa e vivevano a Littlehampton, una cittadina costiera nel West Sussex, all’inizio degli anni ’20.

Rose viveva con suo marito Bill e sua sorella Ruth, mentre Edith condivideva la casa con suo padre, sua madre e i suoi due fratelli, secondo quanto riportato dall’Ufficio dei registri del West Sussex. L’amicizia tra le vicine andò in crisi dopo che Edith denunciò all’NSPCC di aver ricevuto lettere diffamatorie. Riteneva che fosse stata Rose, soprattutto perché alcune lettere erano firmate “R.G.”.

Poiché c’erano poche prove che collegavano Rose alle lettere, Edith chiese aiuto a un avvocato per perseguirla. Rose fu quindi detenuta nella prigione di Portsmouth in attesa del processo. L’Ufficio dei registri del West Sussex osserva che, sebbene non fossero state presentate “prove peritali per dimostrare che la calligrafia fosse sua”, Rose fu dichiarata colpevole. Fu condannata a due settimane di reclusione dopo aver già trascorso due mesi in prigione.

Alla fine di dicembre, le lettere ricominciarono ad arrivare e Edith le denunciò alla polizia all’inizio di gennaio, portando molti abitanti della città a credere che fosse stata Rose. Rose fu riportata in tribunale, dove la giuria chiese di vedere la calligrafia di Edith, ma la richiesta fu respinta. La giuria dichiarò nuovamente Rose colpevole e la condannò a quel punto a 12 mesi di prigione con lavori forzati.

Come ha fatto la polizia a scoprire che Rose era innocente?

Mentre Rose era ancora in prigione, le sue lettere continuavano a circolare. Ma avrebbero potuto superare le mura della prigione solo se fossero state controllate. Edith iniziò quindi a destare sospetti nella polizia. Trovarono un quaderno pieno di linguaggio osceno rivolto a Edith a Littlehampton. Una perquisizione a casa di Edith portò anche al ritrovamento di carta assorbente, “e la polizia riuscì a individuare alcune parole e a determinare che erano state scritte da Edith”, secondo il West Essex Record Office.

La Corte d’appello penale alla fine ribaltò la condanna di Rose. Le furono anche assegnati 250 sterline di risarcimento. Quando Rose fu rilasciata, nuove lettere cominciarono a prendere di mira i nuovi vicini, tra cui Violet e l’agente di polizia George May. Sospettosamente, Edith iniziò a fare amicizia con Violet e voleva parlare dei pettegolezzi sulle lettere. Violet sospettò che Edith stesse scrivendo le lettere offensive e la tenne d’occhio.

Chi era l’agente Gladys Moss?

L’agente Gladys Moss fu la prima donna poliziotto nel Sussex, nominata nel 1919. Fu inviata a sorvegliare le famiglie Gooding e Swan. Durante uno dei suoi turni di guardia, vide Edith lanciare un foglio di carta sul retro della casetta della polizia. Violet ricevette l’ordine di recuperare il foglio indirizzato a lei, che conteneva commenti offensivi su suo marito. Gladys affrontò Edith riguardo alla lettera, ma aveva bisogno di ulteriori prove per condannarla.

La polizia, alla fine, arrestò Edith il 21 ottobre 1921 con l’accusa di diffamazione nei confronti di Violet May. Quando Edith fu processata, la giuria la dichiarò sorprendentemente non colpevole. Le autorità continuarono a raccogliere prove e collaborarono strettamente con l’Ufficio Generale delle Poste (GPO). Il GPO inviò due impiegati della Sezione Investigativa Speciale per tendere una trappola a Edith. I francobolli furono contrassegnati con inchiostro invisibile e l’ufficio postale di Beach Town ricevette l’ordine di venderli a Edith.

Come ha fatto la polizia a catturare Edith?

Uno degli impiegati vide infine Edith spedire due lettere. Quando le recuperarono, una delle lettere era indirizzata al nuovo ispettore sanitario di Littlehampton. La lettera conteneva parole inappropriate e un francobollo invisibile che era stato apposto in precedenza dagli impiegati. Edith negò qualsiasi illecito, ma ormai era stata incastrata. Venne incriminata il 4 luglio e infine dichiarata colpevole dopo il secondo processo e condannata a 12 mesi di reclusione con lavori forzati.