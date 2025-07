Landman – Stagione 2: rivelati i primi dettagli: Tommy come CEO e il futuro di Cooper

Sono stati rivelati i primi dettagli sulla seconda stagione di Landman, che confermano Tommy come amministratore delegato della MTex Oil e anticipano cosa riserva il futuro a Cooper. Landman – Stagione 2 riprenderà la storia da dove era stata interrotta nella prima stagione, con Tommy che diventa amministratore delegato della MTex dopo la morte di Monty, mentre Cooper cerca di costruire un impero petrolifero tutto suo.

Ora, TVLine ha confermato nuovi dettagli sulla trama della seconda stagione di Landman. Secondo il co-creatore e produttore esecutivo della serie Christian Wallace, Tommy avrà bisogno di tempo per adattarsi al suo nuovo ruolo di amministratore delegato, cercando ancora di trovare un equilibrio tra le sue due vite. Ciò include uno scontro tra i suoi ruoli formali e il suo approccio pratico:

Beh, il fatto è che Tommy ama i ragazzi. Gli piace essere coinvolto nelle operazioni quotidiane, almeno in una certa misura. Ci sono giorni in cui penso che vorrebbe non vedere mai più un altro pompante. Ma fa anche parte di ciò che ha nel sangue e che lo spinge ad alzarsi ogni giorno.

Nel suo nuovo ruolo, dovrà chiaramente passare più tempo nelle sale riunioni e alle cene eleganti. Penso che si possa allontanare Tommy dal campo, ma non completamente.

Tommy non potrà mai liberarsi del landman che è in lui. Insomma, è quello che è. Non vuole essere un dirigente. Non credo che voglia indossare un completo, ma credo che farà tutto il necessario.

Per quanto riguarda Cooper, sta ancora costruendo un rapporto con Ariana, con un amore che Wallace conferma essere vero, ma che evolverà con il passare del tempo. Wallace accenna anche a un possibile conflitto tra il duo padre-figlio protagonista della serie, dato che Cooper inizia a costruire una propria attività nel settore petrolifero. Ecco alcune delle dichiarazioni di Wallace:

Quel livello di ambivalenza non è dovuto alla mancanza di emozioni o di legame. È solo che le loro circostanze sono davvero difficili. È evidente che c’è un amore profondo e un legame forte, nonostante il poco tempo che questi due si conoscono. Se la loro relazione durerà, se riusciranno a superare quelle circostanze, è ancora da vedere.

Il mondo dell’esplorazione petrolifera e del gas è sempre spietato. Ricordo che quando lavoravo nel campo petrolifero, il mio supervisore portava con sé un binocolo, saliva sul suo camion e guardava quali altre piattaforme stavano lavorando intorno a noi e di quale compagnia fossero. [Il lavoro] non è super segreto, ma tutti si tengono sempre d’occhio a vicenda e sono sempre alla ricerca della prossima novità o di cosa potrebbero fare gli altri.

Quello che Cooper sta facendo in questo momento è semplicemente andare di porta in porta alla ricerca di piccoli appezzamenti di terreno, piccoli contratti di locazione che nemmeno una società delle dimensioni di MTech – che è una società indipendente più piccola rispetto alle BP, Exxon, Chevron del mondo – si preoccuperebbe di acquisire, dato che è più una società di medio livello. Almeno per ora.

Landman – stagione 1 si è conclusa con molti cambiamenti in serbo per Tommy e suo figlio. Mentre il primo viene incaricato di gestire un’azienda petrolifera, il secondo sta cercando di avviare un’attività in proprio. Con i dettagli della stagione 2 che confermano come la serie affronterà entrambe le trame, queste prospettive diverse ma simili saranno al centro dell’attenzione.CorrelatiLa nuova serie di Sam Elliott e Taylor Sheridan mette in luce i due più grandi cambiamenti del western negli ultimi 10 anniIl genere western è cambiato dal 2015 e il casting di Sam Elliott nella seconda stagione di Landman di Taylor Sheridan mette in luce due delle differenze più significative.

Per Tommy non sarà facile adattarsi a una stanza piena di completi e cravatte, qualcosa a cui dovrà abituarsi nel suo ruolo più importante. La spavalderia che mostra agli altri personaggi di Landman potrebbe fargli guadagnare dei nemici, soprattutto se questi non lo rispettano per il suo precedente ruolo pratico nell’azienda.

Per quanto riguarda Cooper, le sue sfide sono duplici: non solo sta costruendo un’azienda, ma sta anche cercando di prendersi cura di Ariana e di suo figlio. Le loro circostanze non saranno facili, né miglioreranno se lui si farà dei nemici tra le altre aziende. Anche se non è chiaro se i due personaggi principali entreranno in conflitto, le parole di Wallace indicano che è possibile.