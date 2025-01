Lanterns: Garret Dillahunt conferma che la produzione è in corso, ecco una foto dal set

Abbiamo sentito che l’inizio della produzione della serie DCU Lanterns è previsto per la fine di gennaio, e uno dei principali membri del cast dello show lo ha confermato condividendo alcune foto del dietro le quinte sui social media.

Anche se non sembra che le riprese siano ancora iniziate, le immagini di Garret Dillahunts (L’ultima casa a sinistra, Looper, Deadwood) su Instagram Stories rivelano che martedì è stato il primo giorno di prove con la troupe. Non troppo sorprendentemente, le foto non mostrano molto, ma sembra che anche Kyle Chandler (Hal Jordan) e Kelly Macdonald (lo sceriffo Kerry) fossero sul set.

Garret Dillahunt confirms Camera Test Day has begun for HBO’s ‘LANTERNS’! pic.twitter.com/UrBYQN98He — DC Film News (@DCFilmNews) January 28, 2025

Secondo quanto riferito, Dillahunt interpreterà il cattivo William Macon, descritto come “un uomo moralista e cospiratore che maschera la sua spietata ambizione dietro una facciata affascinante e calcolata”. Si ipotizza che alla fine verrà presentato come un cattivo già noto della DC Comics, forse la Mano Nera.

Anche Aaron Pierre è a bordo nel ruolo di John Stewart, e recentemente abbiamo appreso che Ulrich Thomsen interpreterà Sinestro. James Hawes (Slow Horses, Penny Dreadful, The Mist, The Alienist, Snowpiercer) dirigerà i primi due episodi.

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.

La serie si propone di mettere in luce entrambi gli eroi in egual misura, offrendo una nuova interpretazione della loro iconica collaborazione e rimanendo al contempo fedele alla ricca storia dei fumetti dei personaggi. Con la sua narrazione concreta e il tono ispirato al noir, la serie dovrebbe fornire un nuovo livello di profondità al mito di Lanterna Verde, attraendo sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati nell’Universo DC. I fan possono attendere il debutto sulla HBO nel 2026.