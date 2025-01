I Peccatori: il trailer completo del film horror di Ryan Coogler svela finalmente i vampiri – insieme ad alcuni grandi SPOILER

Il marketing di I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler ha mantenuto un riserbo piuttosto stretto sui punti principali della trama fino ad ora, e alcuni fan si sono spazientiti per la mancanza di nemici non morti nei teaser di quello che inizialmente era stato descritto come un film sui vampiri.

Ora la Warner Bros. ha rilasciato un trailer completo per il film horror sull’era di Jim Crow del regista di Black Panther, e potrebbe rivelare un po’ troppo!

Il trailer ci dà un’idea molto più precisa di cosa aspettarci da questo racconto gotico del sud, rendendo molto chiaro che i personaggi di Michael B. Jordan (che interpreta due fratelli gemelli) e i loro alleati dovranno affrontare dei succhiasangue dall’aspetto piuttosto terrificante. Verso la fine del teaser, tuttavia, le cose si fanno piuttosto spoilerose.

“Il film è molto fluido ”, ha detto Coogler durante un’intervista per promuovere il trailer (via THR). “Entra ed esce da un sacco di generi diversi. Sì, i vampiri sono un elemento, ma non è l’unico elemento soprannaturale del film. Il film parla di molto altro”.

“Sono fortunato ad aver trovato questo mezzo che mi permette di elaborare le profonde questioni filosofiche ed esistenziali con cui potrei avere a che fare, contribuendo al contempo a una forma d’arte che significa così tanto per la mia famiglia ”, ha aggiunto. “Ogni film mi avvicina alla comprensione di me stesso e del mondo che mi circonda”.

Guardate il trailer qui sotto e un nuovo poster, ma ancora una volta, sappiate che questo filmato rivela un bel po’ di cose che il pubblico farebbe quasi certamente meglio a non sapere prima di vedere il film.

The night belongs to sinners. #SinnersMovie only in theaters April 18. pic.twitter.com/6In8pY7t8I — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) January 28, 2025

Cosa sappiamo su I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler

Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (Jordan) tornano nella loro città natale per ricominciare, solo per scoprire che un male ancora più grande li aspetta per accoglierli di nuovo. “Se continui a ballare con il diavolo, un giorno ti seguirà fino a casa”.

Scritto e diretto dal regista candidato all’Oscar Ryan Coogler, I Peccatori (Sinners) vede protagonista Michael B Jordan (Black Panther e Creed) in un doppio ruolo, affiancato dalla candidata all’Oscar Hailee Steinfeld (Bumblebee, True Grit), Jack O’Connell (Ferrari), Wunmi Mosaku (Passenger), Jayme Lawson (The Woman King), Omar Miller (True Lies), Miles Caton e Delroy Lindo (Da 5 Bloods).

Il film è prodotto da Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Ryan Coogler. I produttori esecutivi sono Ludwig Göransson, Will Greenfield e Rebecca Cho. La Warner Bros distribuirà Sinners di Coogler nelle sale statunitensi a partire dal 18 aprile 2025.