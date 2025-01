9-1-1: Lone Star – Stagione 5, Gina Torres parla del suo destino nel penultimo episodio

Un attore chiave di 9-1-1: Lone Star, stagione 5, ha svelato il suo destino nel penultimo episodio dello show, accennando a cosa ci si può aspettare da lei nel finale della serie. In9-1-1: Lone Star, stagione 5, episodio 11, Tommy (Gina Torres) ha ricevuto la notizia che il suo cancro è peggiorato e il medico le ha suggerito che non è una battaglia che vincerà. Mentre è a casa da sola, mentre le figlie sono andate a un concerto di Olivia Rodrigo, ha una visione del marito Charles (Derek Webster), morto nella seconda stagione. La visione del marito la esorta a “riposare”, alludendo alla possibile morte di Tommy.

Parlando con TVLine, Torres ha spiegato il peso emotivo della scena della riunione e cosa significa per il finale di serie di 9-1-1: Lone Star. Ha elogiato Webster per il suo ritorno nella serie, ma ha anche rivelato la sfida che c’è dietro la realizzazione di una “situazione fantastica” in modo convincente. Tuttavia, ha confermato che Tommy tornerà nel finale di serie, anche se non ha confermato se sarà viva. Scoprite cosa ha detto la Torres qui sotto:

È stato molto emozionante. È un uomo e un attore così generoso e gentile. Abbiamo sviluppato un rapporto adorabile nella mia prima stagione, quindi è stato meraviglioso recitare di nuovo con lui, soprattutto in queste circostanze, perché abbiamo dato a noi stessi e all’altro il permesso di essere vulnerabili.

È stato difficile con questa situazione fantastica in cui lei non è sicura di quanto stia realmente accadendo. Modulare questo aspetto emotivo in modo che il pubblico lo capisca è stata la parte più difficile. Ci sono stati continui controlli con [il regista John J. Gray] per chiedersi: “Sta funzionando? Va bene così? [Vedremo Tommy nel finale”.

Cosa significa la spiegazione di Torres per Tommy nell’episodio finale di 9-1-1: Lone Star

Mentre Tommy riposa confortato dal marito defunto, gli altri personaggi principali di9-1-1: Lone Star sono alle prese con l’impatto di un asteroide su Austin, potenzialmente in grado di causare un’enorme devastazione. Alla fine dell’episodio si vede l’asteroide toccare terra, ma l’impatto non è chiaro, aggiungendo ancora più elementi a ciò che potrebbe accadere nell’episodio finale. Sia questo evento più grande che la visione del capitano dell’EMS sottolineano come tutto potrebbe cambiare nel finale della serie, mostrando la caserma 126 nel suo insieme che subisce eventi catastrofici.

La dichiarazione di Torres non offre molto su quale sarà il destino finale del suo personaggio, il che significa che c’è una possibilità molto concreta che sia morta pensando al suo defunto marito. Anche se Tommy apparirà di nuovo nell’episodio finale, non è detto che si riprenderà, soprattutto se si considera l’ultima scena con Charles. La chiusura della serie con la sua morte sarebbe un finale agrodolce, soprattutto perché la stagione 8 di 9-1-1, e il prossimo spinoff, non dovrebbero continuare la storia di nessuno da 9-1-1: Lone Star.