Life Is Strange diventa serie Prime Video: Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins nel cast dell’adattamento sci-fi

Prime Video compie un passo decisivo nello sviluppo della serie tratta dal celebre videogioco Life Is Strange. La piattaforma ha annunciato ufficialmente i primi due nomi del cast principale: Maisy Stella interpreterà Chloe, mentre Tatum Grace Hopkins vestirà i panni di Max. Per il momento, sono le uniche attrici confermate nel progetto prodotto da Amazon MGM Studios.

L’adattamento televisivo di Life Is Strange è in lavorazione da quasi dieci anni. Dopo un primo tentativo con Hulu mai concretizzato, Prime Video ha acquisito i diritti nell’autunno 2025, rilanciando definitivamente lo sviluppo della serie. L’annuncio del casting segna dunque l’avvio concreto della produzione, in un momento in cui le trasposizioni da videogiochi stanno vivendo una nuova stagione di popolarità.

Maisy Stella è nota al pubblico per il ruolo di Daphne Conrad nel drama musicale Nashville, andato in onda per cinque stagioni su ABC/CMT. Dopo il successo televisivo, l’attrice ha preso parte a film come My Old Ass — performance che le è valsa un Critics’ Choice Movie Award come miglior giovane interprete — oltre a Standing on the Shoulders of Kitties e ai prossimi Poetic License e Flowervale Street. Stella ha inoltre avuto una carriera musicale insieme alla sorella Lennon Stella, con cui ha formato il duo Lennon & Maisy.

Una nuova Max e Chloe per la serie sci-fi guidata da Charlie Covell

Per Tatum Grace Hopkins, invece, Life Is Strange rappresenta il debutto televisivo. L’attrice proviene dal teatro e ha lavorato a Broadway in produzioni come The Queen of Versailles e For the Girls. La scelta di un volto emergente per il ruolo di Max suggerisce una volontà di costruire il personaggio con una forte identità propria, evitando confronti diretti con l’immaginario consolidato del videogioco.

La serie sarà scritta e supervisionata da Charlie Covell, già autore dell’adattamento britannico di The End of the F**ing World* e creatore della serie Netflix Kaos. Covell ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson. La loro esperienza nel campo delle trasposizioni rafforza l’aspettativa di un adattamento capace di mantenere l’equilibrio tra fedeltà narrativa e rilettura televisiva.

La storia seguirà Max, studentessa di fotografia dotata della capacità di manipolare il tempo, che utilizza questo potere per salvare l’amica d’infanzia Chloe. Quando una compagna di scuola scompare misteriosamente, le due ragazze si ritrovano coinvolte in un’indagine che porterà alla luce segreti e verità nascoste, tra elementi sci-fi e tensione emotiva.

Il franchise videoludico, lanciato nel 2015 da Square Enix, ha superato il milione di copie vendute in meno di un anno, generando diversi capitoli successivi tra il 2017 e il 2024, tra cui Life Is Strange: Before the Storm, Life Is Strange 2, True Colors e Double Exposure. L’adattamento Prime Video si inserisce in una tendenza ormai consolidata dopo il successo di serie come The Last of Us e Fallout. Parallelamente, la piattaforma ha avviato anche la produzione della serie ispirata a God of War, confermando la centralità del gaming nel futuro della serialità streaming.