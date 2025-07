Mariska Hargitay fa un annuncio importante su Law & Order: SVU Stagione 27

La star di Law & Order: SVU Mariska Hargitay condivide un importante aggiornamento sulla longeva serie poliziesca. Lo spin-off più longevo dell’iconico franchise, Law & Order: SVU stagione 27, è a pochi mesi dal debutto. La squadra di Benson ha concluso la precedente stagione dando la caccia a un serial killer e tornerà con nuovi episodi e alcuni cambiamenti degni di nota.

In un post su Instagram, Hargitay ha rivelato che Law & Order: SVU stagione 27 ha iniziato le riprese. Nel primo video, incorporato qui sotto, l’attrice e produttrice esecutiva offre un’anteprima del processo di ripresa ed entra in una scena in corso nei panni del capitano Olivia Benson:

Anche il veterano di SVU, Ice-T, che interpreta il sergente Odafin “Fin” Tutuola, ha pubblicato un post sull’inizio delle riprese con una foto del suo personaggio di lunga data di Law & Order. Fin è apparso per la prima volta nella seconda stagione della serie poliziesca e da allora Ice-T fa parte del cast.

Cosa significa questo per la stagione 27 di SVU

Ci saranno alcuni cambiamenti

Il cast di Law & Order: SVU sarà leggermente diverso, poiché Aimé Donna Kelly è stata promossa a personaggio fisso. Kelly è apparsa spesso nella serie, debuttando nella stagione 22 nel ruolo del capitano Renee Curry. Ospite in 29 episodi nel corso di cinque stagioni, Curry ha assistito Benson in diversi casi importanti.

I membri del cast Octavio Pisano e Juliana Aidén Martinez hanno entrambi lasciato SVU.

Insieme a Michele Fazekas, che diventa la nuova showrunner della stagione 23, entrando nella storia come prima donna a ricoprire questa posizione nella serie SVU, Kelli Giddish tornerà a tempo pieno nei panni di Amanda Rollins. La beniamina dei fan torna nel cast principale dopo che la sua partenza, alcune stagioni fa, aveva causato polemiche. Anche se è apparsa occasionalmente, i fan hanno sentito la sua mancanza.