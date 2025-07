Ahsoka Stagione 2: svelato il primo sguardo a Eman Esfandi nei panni di Ezra

Al Comic-Con di San Diego di questo fine settimana non ci sarà un panel di Star Wars dedicato a film o serie TV. Di conseguenza, i fan di questa Galassia Molto Molto Lontano dovranno continuare ad aspettare l’uscita ufficiale dei trailer mostrati per la prima volta alla Star Wars Celebration di aprile, compresi i materiali dell’attesissima Ahsoka – stagione 2.

D’altro canto, abbiamo un primo sguardo al nuovo look di Eman Esfandi nei panni di Ezra Bridger in Ahsoka Stagione 2. Nel finale della prima stagione, i Jedi sono finalmente riusciti a fuggire da Peridea e a riunirsi con Hera. Tuttavia, Ahsoka Tano e Sabine Wren sono rimaste indietro, il che significa che tocca a Ezra guidare l’attacco contro il suo compagno di ritorno, il malvagio Grand’Ammiraglio Thrawn. Noi di Cinefilos.it abbiamo già mostrato l’abilità di Esfandi con la spada laser, ma ora possiamo anche vedere il suo look nella seconda stagione della serie con Rosario Dawson.

Il trailer mostrato in Giappone all’inizio di quest’anno è stato presentato nello stile del classico teaser de L’Impero colpisce ancora, e ha mostrato che Ahsoka Tano e Sabine Wren stanno correndo contro il tempo per impedire a Skoll di scatenare una nuova potente minaccia (gli Dei Mortis… o forse Abeloth?).

Ezra, Hera e il ritorno di Zeb Orrelios, nel frattempo, sembravano impegnati con i sinistri piani di Thrawn per la loro galassia, mentre abbiamo anche intravisto una misteriosa nuova nemica che sembra essere una Sorella della Notte che detiene la Forza.

Maneggia quelle che sembrano spade laser verdi o forse persino fruste laser, simili a quelle che abbiamo visto in The Acolyte. Oh, e non possiamo dimenticare che Chopper è stato raffigurato mentre brandiva un’enorme pistola, chiaramente desideroso di aumentare il suo numero di uccisioni in continua crescita.

Dopo anni di isolamento su Peridea, Ezra merita davvero di ricongiungersi con i restanti membri dell’equipaggio della Ghost. È chiaro, però, che si sta preparando per un’altra battaglia, come rivela il nuovo look condiviso da Esfandi in una storia su Instagram, salvata e condivisa dall’utente X Mandoverse Updates, che mostra un Ezra Bridger leggermente più curato e pronto alla battaglia, che apparirà nella seconda stagione di Ahsoka.

Ha senso che Ezra si rifaccia il look nella seconda stagione di Ahsoka

Il piccolo restyling di Ezra non è poi così sorprendente. È rimasto bloccato per anni nelle lande desolate di Peridea, evitando di essere scoperto da Thrawn e sopravvivendo con nient’altro che i Noti a fargli compagnia. Per quanto possa essere rimasto positivo, questo deve averlo segnato profondamente.

È logico che voglia lasciarsi alle spalle quella parte della sua vita, e tagliarsi i capelli è una rappresentazione fisica di questo desiderio. Il suo nuovo taglio di capelli ricorda molto quello di Ezra nelle stagioni 1 e 2 di Star Wars Rebels. Manca solo quella caratteristica lucentezza blu della serie animata.