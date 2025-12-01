Maxton Hall – Il mondo tra di noi – Stagione 3, si sono concluse le riprese!

‘It’s a wrap’ per Maxton Hall: Prime Video ha confermato la fine delle riprese della terza stagione della serie internazionale di successo Maxton Hall – Il mondo tra di noi. Le prime foto rilasciate offrono ai fan un’anteprima esclusiva dell’ultimo capitolo dell’epica storia d’amore tra Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung). La serie di successo Maxton Hall – Il mondo tra di noi si concluderà con un emozionante finale nella terza stagione.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi è un fenomeno globale che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo: la seconda stagione ne ha riconfermato lo status di serie Original internazionale più vista di tutti i tempi su Prime Video, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di Prime Video in quasi 100 Paesi durante la settimana di uscita, tra cui Germania, Stati Uniti e Regno Unito. La grande risonanza della serie a livello mondiale sottolinea l’importanza delle produzioni Original locali su Prime Video e la rende uno dei più grandi successi internazionali dell’anno su piattaforma.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi stagione 3

Ruby è sull’orlo del baratro: è stata sospesa dal Maxton Hall College e tutte le prove indicano James come responsabile della sua espulsione. Un colpo durissimo che non solo mette a repentaglio il sogno di Ruby di andare a Oxford, ma mette anche a dura prova il loro amore. Mentre Ruby e James fanno di tutto per salvare la carriera scolastica di Ruby, il clima attorno a loro e la cerchia di amici di James vengono travolti da un vortice emotivo che stravolge radicalmente gli equilibri esistenti. Ruby e James si rendono dolorosamente conto che i loro mondi non potrebbero essere più distanti di così e che non tutto è come sembra. Il loro amore e i loro rapporti di amicizia riusciranno a resistere alle tempeste che li attendono mentre le ombre del passato si fanno sempre più cupe?