L’MCU ha appena creato il prossimo Iron Monger?

Ironheart della Marvel ha introdotto una manciata di nuovi cattivi nell’MCU. Tuttavia, uno in particolare ha il potenziale per diventare un cattivo chiave come il prossimo Iron Monger. Sebbene fosse originariamente destinato a debuttare nell’MCU anni fa, Ezekiel Stane è finalmente approdato nel grande universo cinematografico (e si spera che sia solo l’inizio).

Interpretato da Alden Ehrenreich, Zeke Stane viene presentato per la prima volta come “Joe”, un esperto di etica tecnologica/trafficante di tecnologia sul mercato nero che Riri Williams incontra mentre cerca di ricostruire la sua armatura. Tuttavia, alla fine viene rivelata la verità: Zeke è il figlio di Obidiah Stane, il primo cattivo dell’MCU, alias “The Iron Monger” del film Iron Man del 2008.

Pertanto, gli episodi finali di Ironheart sembrano preparare il terreno per un futuro più oscuro per Zeke, in cui erediterà pienamente l’eredità di suo padre.

Gli episodi finali di Ironheart hanno visto Zeke Stane rispecchiare in modo significativo i fumetti

Migliorando se stesso con varie protesi bioniche

Nei fumetti originali, Ezekiel Stane decodifica la tecnologia di Tony Stark sotto forma di potenziamenti cibernetici e bionici. Cercando vendetta su Iron Man per ciò che è successo a suo padre, Ezekiel ha setacciato il mercato nero alla ricerca della tecnologia Stark prima di sperimentarla su se stesso, continuando l’eredità di suo padre. Non è quindi difficile vedere le ispirazioni in Ironheart dell’MCU.

Zeke Stane dell’MCU conosceva la verità su come era morto suo padre e su come aveva cercato di uccidere Stark. Pertanto, non sembra nutrire alcun tipo di rancore nei confronti di Iron Man (che è già morto nell’MCU). Allo stesso modo, Zeke e la sua collezione di tecnologia del mercato nero non erano alimentati dalla vendetta, almeno fino a quando la sua identità non è stata rivelata.CorrelatiIl MCU fa un intelligente riferimento all’iconico cattivo dei Fantastici Quattro: 33 Easter egg e riferimenti Marvel negli episodi 4-6 di Ironheart spiegatiGli episodi 4-6 di Ironheart sono arrivati con un’impressionante collezione di Easter egg, riferimenti e collegamenti al più ampio MCU, sia tecnologici che mistici

Dopo essere stato incriminato per aver aiutato Riri con la sua armatura, Zeke è stato fatto evadere di prigione da Parker Robbins’ Hood. Dopo aver potenziato il proprio corpo con bio-innesti, Zeke ha inizialmente accettato di uccidere Riri per Parker. Usando i suoi nuovi poteri cibernetici, Zeke ha sconfitto Riri, ma non è riuscito a ucciderla, costringendo Parker a usare un comando segreto che ha trasformato Zeke nel suo burattino.

Alla fine, Riri ha aiutato Zeke a riprendere il controllo del proprio corpo, liberandolo dal controllo di Hood. Detto questo, il finale di Ironheart chiarisce che Zeke non ha ancora chiuso con Williams per quello che lei gli ha fatto. Pertanto, si suggerisce fortemente che Zeke è destinato a diventare un nuovo cattivo dell’MCU in futuro, potenzialmente ereditando persino l’eredità di Iron Monger di suo padre.

Zeke Stane diventerà finalmente il nuovo Iron Monger dell’MCU?

Finalmente sulle orme di suo padre

La cosa più affascinante di Zeke Stane è che il suo debutto nell’MCU si è fatto attendere a lungo. Nelle bozze originali di Avengers del 2012, Zeke Stane doveva essere un alleato di Loki. Aiutando il Dio dell’Inganno nella sua invasione, Zeke avrebbe ottenuto la promessa di vendicarsi di Iron Man.

Allo stesso modo, è stato recentemente rivelato che quando Ironheart doveva uscire prima di Captain America: Brave New World, Zeke sarebbe stato il fondatore della Serpent Society. Tuttavia, questo era quando l’organizzazione criminale era stata concepita come un gruppo di cyborg. A seguito di vari ritardi per entrambi i progetti e delle successive riprese del quarto film di Captain America, il piano è stato modificato.

Nonostante i cambiamenti nel corso degli anni, Zeke Stane è finalmente entrato a far parte dell’MCU grazie a Ironheart. Con un po’ di fortuna, Zeke è solo all’inizio e lo rivedremo presto come Iron Monger di nuova generazione.

Supponendo che il progetto Armor Wars dell’MCU sia ancora in lavorazione con War Machine a proteggere la tecnologia e l’eredità di Iron Man, si potrebbe facilmente immaginare Zeke come antagonista chiave.

Tutti gli episodi di Marvel’s Ironheart sono ora disponibili in streaming su Disney+.