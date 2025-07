Jurassic World – La Rinascita supera le previsioni con un debutto da record al Box Office

Jurassic World – La Rinascita ha superato le previsioni iniziali durante il suo primo weekend nelle sale. Il nuovo film, settimo capitolo della saga Jurassic, è stato diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey.

L’uscita di Jurassic World – La Rinascita è iniziata mercoledì, prima della festività del 4 luglio negli Stati Uniti, sulla scia del film di Brad Pitt F1 – Il film, uscito il 27 giugno con il debutto più redditizio di sempre per Apple Studios.

Secondo Deadline, domenica mattina Jurassic World Rebirth dovrebbe chiudere il suo weekend di debutto con un incasso nazionale di 91,5 milioni di dollari in tre giorni e di 147,3 milioni di dollari in cinque giorni, superando le previsioni iniziali di 81,7 milioni e 137,5 milioni di dollari rispettivamente. Questo risultato è più che sufficiente per superare F1 – Il film e conquistare il primo posto. In Italia Jurassic World – La Rinascita ha totalizzato oltre 4 milioni do euro.

Inoltre, ha battuto il record al botteghino ottenendo il miglior incasso nazionale in un solo giorno del 4 luglio degli anni 2020, superando i precedenti titoli al primo posto, che erano Relic del 2020 (48.259 dollari), F9 del 2021 (5,2 milioni di dollari), Minions: The Rise of Gru (16 milioni di dollari), Sound of Freedom del 2023 (14,2 milioni di dollari) e Despicable Me 4 del 2024 (20,3 milioni di dollari).

Per la maggior parte, il fatto che Jurassic World Rebirth sia in cima alla classifica ha fatto scendere di una posizione ciascuno i film che occupavano i primi cinque posti nel weekend precedente. Ad esempio, F1 The Movie è sceso al secondo posto con un calo previsto del 54% nel suo secondo weekend, mentre How to Train Your Dragon sta scivolando al terzo posto con un calo più contenuto del 44%.

Inoltre, anche Elio della Pixar sta tenendo bene con un calo del 45% nel suo terzo weekend, anche se non mostra ancora segni di poter recuperare il budget di 150 milioni di dollari. L’unica anomalia è il sequel horror 28 Years Later, che ha mantenuto il quinto posto con un calo del 53%.

Il merito di questo risultato va al fatto che, anche nel suo terzo weekend, 28 Years Later ha registrato un tasso di fidelizzazione del pubblico molto più alto rispetto al sequel dello stesso genere M3GAN 2.0, che aveva debuttato il weekend precedente con un deludente incasso di 10,2 milioni di dollari, contro i 30,4 milioni del film originale diventato virale nel 2023.

M3GAN 2.0 ha un punteggio di Rotten Tomatoes del 57%, rispetto al 93% di Certified Fresh dell’originale.

M3GAN 2.0 è sceso al sesto posto con un incasso previsto di 3,8 milioni di dollari in tre giorni, che lo vede calare del 63%. Non è necessariamente un risultato catastrofico, dato che il genere horror registra tipicamente un calo tra il 50 e il 65% nel secondo weekend. Infatti, il calo registrato da 28 Years Later nel suo secondo weekend è stato del 67,5%.