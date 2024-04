Melrose Place, al via un nuovo reboot con il cast originale

Apparentemente la TV non ne ha ancora abbastanza di Melrose Place. L’eccentrica serie degli anni ’90, già riavviato una volta negli anni 2010, sta cercando di trovare di nuovo la strada per il piccolo schermo, e questa volta con la partecipazione di Heather Locklear (che all’epoca veniva sempre considerata una “guest star speciale”, anche se una volta entrata nel dramma ha subito preso il comando), Laura Leighton e Daphne Zuniga che sono tornate per riprendere i loro ruoli nell’ultimo riavvio, scritto da Lauren Gussis.

Gussis sarà anche produttore esecutivo insieme a Leighton, Zuniga, Tiffany Grant e Jason Weinberg. Ecco il logline: “Quando uno dei loro più cari amici muore improvvisamente, i residenti OG di Melrose Place si riuniscono per onorare il defunto. Ma la pentola a pressione che si crea a seguito della reunion scopre vecchi traumi, riaccende vecchie storie d’amore, riaccende vecchi risentimenti e rivela nuovi segreti… gettando i nostri personaggi in un dramma caotico che ricorda il passato, ma con una prospettiva molto più moderna”.

CBS Studios si occuperà del riavvio, basato sulla serie creata da Darren Star. L’originale Melrose Place è andato in onda per sette stagioni su Fox tra il 1992 e il 1999. Lo spettacolo era originariamente un dramma con Thomas Calabro, Josie Bissett, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith, Grant Show, Doug Savant, Vanessa A. Williams e Amy Locane, e più tardi Daphne Zuniga. Poi Heather Locklear si è unita come Amanda Woodward e sono iniziati i fuochi d’artificio. Successivamente le aggiunte al cast includevano Laura Leighton, Marcia Cross, Jack Wagner, Kristin Davis, Rob Estes, Lisa Rinna e Brooke Langton. Il riavvio Melrose Place è andato in onda su The CW dal 2009 al 2010.