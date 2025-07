Mercoledì – Stagione 2: trailer dell’attesa seconda stagione in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso il trailer dell’attesissima seconda stagione di Mercoledì, il mondo si prepara al ritorno della giovane Addams: i nuovi episodi saranno disponibili dal 6 agosto (Parte 1) e dal 3 settembre (Parte 2) solo su Netflix. L’estate però non porterà solo caos e omicidi alla Nevermore Academy: questo mese comincia il Doom Tour, il tour promozionale che coinvolgerà il cast e gli autori della serie, conducendoli tra luglio e agosto in Europa (Inghilterra, Polonia, Italia e Francia), Nord America (Stati Uniti e Canada), Asia (Corea del Sud) e Australia.

La trama di Mercoledì – Stagione 2

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Come già annunciato, l’iconico regista Tim Burton sbarcherà il 25 luglio al Giffoni Film Festival 2025 per incontrare i giurati della 55esima edizione.

Tim Burton, che in carriera ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole iconiche come “Beetlejuice – Spiritello Porcello”, “Batman”, “Edward mani di forbice”, “Nightmare before Christmas”, “Ed Wood”, “Il mistero di Sleepy Hollow”, “Big Fish – Le storie di una vita incredibile”, “La sposa cadavere”, “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”, “La Fabbrica di Cioccolato”, “Frankenweenie”, firma la regia di 4 episodi della seconda stagione di “Mercoledì”.

MERCOLEDÌ – STAGIONE 2

Showrunner / Produttori Esecutivi / Sceneggiatori: Alfred Gough, Miles Millar

Regista / Produttore Esecutivo: Tim Burton

Produttori Esecutivi: Steve Stark, Andrew Mittman, Meredith Averill, Karen Richards, Gail Berman, Jonathan Glickman, Tommy Harper, Kayla Alpert, Kevin Miserocchi

Registi: Tim Burton (ep. 201, 204, 207, 208), Paco Cabezas (ep. 202, 203), Angela Robinson (205, 206)

Cast principale: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan

Guest Stars: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Haley Joel Osment, Frances O’Connor, Lady Gaga

Studio: MGM Television