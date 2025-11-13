Ormai da anni, la piattaforma streaming Netflix è stata un porto sicuro per la diffusione di film horror. Ha ospitato i beniamini indie e le leggende del grande schermo proponendoci scelte tra le più disparate dei vari sottogeneri horror. Inoltre, ha agito da distributore per molti importanti registi di genere, fornendo un pubblico a registi internazionali e costruendo un catalogo di titoli originali davvero terrificanti: ecco allora alcuni dei film horror più spaventosi attualmente disponibili su Netflix Italia.

I film horror più spaventosi disponibili su Netflix

A Classic Horror Story (2021)

In A Classic Horror Story, cinque persone viaggiano in camper per raggiungere una destinazione comune. Scende la notte e per evitare la carcassa di un animale morto, si schiantano contro un albero. Quando si riprendono, si ritrovano in mezzo al nulla. La strada su cui stavano viaggiando è scomparsa e c’è solo una foresta fitta e impenetrabile e una casa di legno nel mezzo di una radura, che scoprono essere la sede di un culto agghiacciante.

Film horror italiano diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, A Classic Horror Story è stato salutato come un’autentica novità nel panorama cinematografico del nostro paese, trovando poi ottimo riscontro anche all’estero. Basti pensare che nel mese di luglio 2021 il The New York Times lo ha inserito tra i 5 migliori film horror da guardare in streaming.

Old People (2022)

Con una premessa forse opposta a Children of the Corn, Old People è un horror cruento del regista Andy Fetscher. Thriller tedesco, Old People è interpretato da Melika Foroutan, Stephan Luca e Anna Unterberger. Il film è ambientato in una piccola città durante un temporale e segue una giovane madre in visita con i figli per partecipare al matrimonio della sorella.

Approfittando delle condizioni meteorologiche avverse, i residenti di una comunità di pensionati locale fuggono dalla struttura e si lanciano in una violenta serie di omicidi. Condito da immagini raccapriccianti e da un bel po’ di cliché, Old People mescola i temi dell’invecchiamento, dell’amore e del disprezzo della società per l’umanità, il tutto mentre una famiglia innocente cerca di difendersi da anziani assassini.

Malevolent – Le voci del male (2018)

Florence Pugh (Il Gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio) e Ben Lloyd-Hughes (Io prima di te) sono i protagonisti di Malevolent, una squadra di fratelli che si occupa di truffe con i fantasmi. Diretto da Olaf de Fleur Johannesson, Malevolent è stato scritto da Ben Ketai ed Eva Konstantopoulos, autori anche del romanzo da cui è tratto il film.

Non sorprende che la straordinaria interpretazione di Pugh, che interpreta una delle false medium, sia impeccabile e rappresenti un punto di forza di questo film terribilmente inquietante. Ideale per gli appassionati di case infestate, Malevolent è un film horror deliziosamente spaventoso e psicologicamente emozionante.

Hellhole (2022)

Diretto da Bartosz M. Kowalski, che ne ha curato la sceneggiatura insieme a Mirella Zaradkiewicz, Hellhole è un film terrificante che racconta gli avvenimenti inquietanti e oscuri di un monastero polacco alla fine degli anni Ottanta. La trama di Hellhole, interpretato da Wojciech Niemczyk, Piotr Zurawski e Olaf Lubaszenko, segue un’indagine sulle inspiegabili sparizioni dei residenti, che porta un giovane uomo a infiltrarsi nella remota comunità religiosa, con l’intenzione di fare chiarezza su queste strane circostanze.

Man mano che la trama di Hellhole si dipana, l’investigatore deve immergersi in profondità nei tormentati residenti che cercano asilo e cura da parte del clero, tagliato fuori dalla società e dal mondo esterno.

Sorella morte (2023)

In Sorella morte, dopo un’infanzia segnata dal miracolo, Narcisa, giovane con poteri sovrannaturali, diventa una novizia e comincia a insegnare alle giovani di un ex convento infestato da un’inquietante presenza. Film di produzione spagnola diretto da Paco Plaza il film sfrutta il successo ottenuto di recente dalle suore demoniache al cinema per costruire un racconto che sfrutta la fede religiosa per raccontarne anche gli aspetti più orrorifici.

Il film nasce in realtà dallo sviluppo di un personaggio già apparso nel film del 2017 Veronica, anch’esso diretto da Paco Plaza. Si tratta appunto del personaggio della protagonista Narcisa, che nella precedente pellicola appariva da anziana con lo pseudonimo di Sorella Morte. Questo nuovo film, dunque, può essere visto come un prequel a lei dedicato.

Incantation (2022)

Il found footage è un caposaldo del genere horror, di cui si serve consapevolmente anche Incantation. Film horror che ha incassato di più a Taiwan nel 2022, Incantation è in realtà basato su un caso di isteria di massa nel paese, in cui una famiglia sosteneva di essere stata posseduta da varie divinità della religione popolare cinese, arrivando a causare la morte della figlia maggiore.

La versione romanzata della vicenda segue Li Ronan (Tsai Hsuan-yen) che, dopo aver infranto un tabù religioso, deve salvare la giovane figlia da un’antica maledizione mortale che ha accidentalmente scatenato. Creativo e ben recitato, Incantation presenta agghiaccianti jump scare soprannaturali.

The Privilege (2022)

In The Privilege, alcuni anni dopo la tragica scomparsa di sua sorella Anna, il diciottenne Finn è tormentato continuamente dagli incubi, nei quali gli appaiono terrificanti demoni. La sua famiglia ritiene che queste non siano altre che le conseguenze del trauma infantile che ha subito, e che tutto resti confinato soltanto nel suo subconscio. In realtà, quella che insegue Finn è una minaccia del tutto concreta.

Eventi terribili iniziano a verificarsi attorno a lui sempre più spesso, e non può più ritenere che questo sia soltanto frutto della propria fantasia. Insieme alla sua migliore amica Lena, Finn tenterà di svelare il segreto che si cela nel proprio passato, anche all’interno della propria famiglia, solo apparentemente estranea ai fatti. Diretto da Felix Fuchssteiner e Katharina Schöde, questo film di produzione tedesca è un vero e proprio gioiello di tensione e terrore crescente.

Il buco (2019)

Il buco è uno dei thriller distopici più inventivi – per non dire inquietanti – degli ultimi anni. Il film spagnolo è incentrato su un gruppo di persone che vivono in una torre di cemento, alcune come volontari, altre come punizione per un crimine. Qui le persone vengono nutrite attraverso una piattaforma che parte dalla cima dell’edificio: chi vive più vicini alla cima, riceve tutto il cibo che vuole, mentre chi risiede nei livelli più bassi riceve poco o niente.

Ogni mese, questi assurdi “residenti” vengono catapultati a un livello diverso della torre, in base al quale devono capire come gestire la quantità di cibo che gli arriva. La trama di questo film horror è ricca di tensione e raccapricciante, con interpretazioni eccellenti che la rendono una visione difficile ma estremamente avvincente; inoltre, il messaggio e le discussioni che solleva sono più attuali che mai.

The Perfection (2018)

The Perfection è un film ricco di colpi di scena, che vede protagonisti musicisti classici che lottano per perfezionare la loro arte ed essere considerati in assoluto imigliori. Diretto da Richard Shepard, il film è interpretato dalle attrici Allison Williams e Molly Grace.

Charlotte è una violoncellista che è tornata in un prestigioso conservatorio di musica dopo essersene andata per assistere la madre morente. Mentre è lì, fa amicizia con una nuova ragazza. Quando però inizierà a temere che la nuova arrivata possa superarla e oscurarla, Charlotte mostrerà sempre più intenzioni davvero terrificanti, che mirano a fare uscire di scena questa rivale.

Apostolo (2018)

Apostolo è una storia a fuoco lento in stile Wicker Man con un atto finale esplosivo. Ambientato in una comunità isolata, l’horror folk del 2018 segue Thomas Richardson (Dan Stevenson) mentre si infiltra nella città alla ricerca della sorella rapita. Qui, satteggia a membro della comunità, osservando le loro peculiari tradizioni, i loro rituali e le loro difficoltà, nel tentativo di scoprire qualcosa sulla sorella scomparsa.

Quando alla fine il caos scoppia nella comune dell’isola, l’occhio del regista Gareth Evans (The Raid, The Raid 2) per l’azione crea alcune lotte ben coreografate e piene di tensione con conseguenze letali. Il risultato è un titolo che non mancherà di entusiasmare tutti gli appassionati di questo specifico sottogenere horror.

Cam (2018)

Per quanto riguarda i doppelganger e l’horror dell’era digitale, Cam è una produzione esemplare. La storia di una cam girl a cui sono stati rubati l’account e le sembianze è già abbastanza inquietante, ma il film riesce a rendere terrificante addirittura la sua quotidianità. Stigma, stalker e rischio di esposizione creano vulnerabilità e tensione per tutto il film. Madeline Brewer interpreta Alice, alias Lola, che scala le classifiche del suo sito web di camming con una sincerità e una passione tali da spingere lo spettatore a tifare per lei nella sua bizzarra ricerca.

Dopo aver guadagnato abbastanza attenzione, il suo account viene dirottato e l’aspetto del suo viso, del suo corpo, della sua casa e dei suoi accessori vengono misteriosamente replicati. Nonostante l’interessante inquadratura sul lavoro sessuale e sulla comunità delle webcam erotiche online, il commento principale di Cam riguarda l’identità e la presenza digitale.

Creep (2014)

Creep è un pittoresco film mockumentary che racconta di un videografo assunto per filmare il messaggio di un uomo morente al figlio non ancora nato. Aaron, interpretato dallo scrittore/regista Patrick Brice, inizia a sospettare che Josef (Mark Duplass) non sia un malato terminale, ma piuttosto un individuo altamente pericolo.

La performance di Mark Duplass nei panni di questo villain è inquietante e disturbante e la tendenza del film a privilegiare il terrore intimo rispetto ai grandi set è ciò che contribuisce a renderlo così particolare, proprio come il film horror in found footage The Blair Witch Project.

Don’t Listen (2020)

Questo inquietante film spagnolo su una casa infestata inizia con un ragazzo che confessa a un assistente sociale di sentire voci nella sua nuova casa: nessuna sequenza di trasloco, nessun brivido della prima notte passata nella nuova dimora. I sussurri notturni che percepisce attraverso il walkie-talkie lo spaventano e confondono, finché la sua famiglia non può più ignorare che qualcosa non va e le indagini sulla proprietà riveleranno una storia cupa che allude a ciò che tormenta tutti coloro che vi abitano.

Nonostante la sua intelligente sovversione del tipico incipit della casa infestata, il film procede con gli stessi ritmi che il pubblico che ha familiarità con il genere si aspetterebbe dall’inizio alla fine. È l’esecuzione che lo eleva a uno status superiore rispetto a film simili: l’applicazione coerente della palette cromatica, la simmetria delle inquadrature di apertura e chiusura e l’audacia nella caratterizzazione dei personaggi.

Eli (2019)

Eli è un eccellente film su una casa infestata che cerca di sovvertire la consueta formula di questi racconti nel terzo atto. Charlie Shotwell è Eli, il ragazzo protagonista che è allergico a quasi tutto: la sua famiglia lo porta infatti in un centro sterile di trattamento ospedaliero dove spera di curare le sue allergie. Tuttavia, il ragazzino sospetta che i trattamenti siano tutt’altro che utili quando le sue condizioni peggiorano progressivamente nel corso della sua permanenza nella struttura.

Incontri fantasma complicano la sua guarigione e lo isolano dalla sua famiglia, mentre cerca di capire cosa gli sta succedendo. L’atto finale di questo film horror, ricco di colpi di scena, farà sicuramente storcere il naso al pubblico più restio, ma gli effetti speciali, le immagini e la storia d’amore familiare al centro della narrazione si fondono in un finale emozionante, con un’intrigante impostazione per un possibile sequel.

Il gioco di Gerald (2017)

Il primo adattamento delle opere di Stephen King da parte di Mike Flanagan è il thriller sulla prigionia Il gioco di Gerald. Nella trama del film Carla Gugino (The Haunting of Hill House) si ritrova ammanettata a un letto dopo che suo marito Gerald (Bruce Greenwood) ha avuto un infarto durante alcuni giochi sessuali inaspettatamente perversi che lei non aveva mai pianificato o voluto. È il triste inizio di una serie di eventi stressanti per Jessie (Carla Gugino), che lotta per sopravvivere e per chiedere aiuto mentre si trova ammanettata al letto. Tormentata da scontri immaginari e ricordi repressi, mentre il tempo della prigionia scorre, si rende conto di essere l’unica persona che può salvarla.

Il gioco di Gerald è uno dei film più completi di questa lista, con interpretazioni toccanti, allucinazioni ed effetti speciali davvero terrificanti. Il dolore della tensione tra Jessie e Gerald, la vergogna del padre di Jessie, danno vita a sentimenti difficili da digerire per lo spettatore, gettato nell’ansia di guardare una donna indifesa che si contorce per la sua vita. È scomodo, sovversivo, intelligente e non c’è da stupirsi che Flanagan e Stephen King abbiano continuato il loro sodalizio per l’adattamento di altre opere dell’autore.

His House (2020)

His House sarà sempre uno dei film più spaventosi di Netflix. La rappresentazione di una coppia di coniugi che cerca asilo in Inghilterra dopo essere fuggita dal Sudan, tormentata dalle maledizioni di una “strega della notte“, mentre tenta di adeguarsi alla vita nel nuovo Paese, è tanto terrificante quanto commovente. È una storia cupa che descrive la lotta per conformarsi, relazionarsi e crescere sulla scia di un trauma. Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) e Sope Dirisu (Gangs of London) interpretano la coppia protagonista, dandole un’ossessionante attualità. I tormenti che sperimentano quando cala la notte e si spengono le luci sono agghiaccianti e visivamente unici, grazie anche a un’estetica creativa di colori, luci e apparizioni.

Le esperienze che subiscono per mano della burocrazia e del nazionalismo britannico accentuano il tono impotente e ostile del nuovo mondo in cui si sono rifugiati per sfuggire all’inferno che si sono lasciati alle spalle. Il montaggio e gli effetti speciali creano momenti sbalorditivi, sconvolgenti ed emotivamente devastanti che punteggiano i temi e la trama del film. Remi Weeks ha messo insieme queste componenti nel suo debutto nel lungometraggio per creare un film davvero unico e terrificante, diverso da tutte le altre proposte del catalogo Netflix.

May The Devil Take You (2018)

May The Devil Take You potrebbe essersi perso nell’affollato programma di uscite horror del 2018, con Hereditary, A Quiet Place, The House That Jack Built, Climax, Halloween, Suspiria e altri ancora a scuotere il grande schermo, ma per i non addetti ai lavori è arrivato il momento di fare conoscenza con il film horror indonesiano. Timo TjahJanto (The Night Comes for Us), insieme al frequente partner di lavoro Kimo Stamboel (The Queen of Black Magic, 2020), è stato il leader del cinema horror e d’azione indonesiano a grande budget per la maggior parte dell’ultimo decennio. May The Devil Take You è il suo primo film di paura scritto e diretto da solo dopo qualche anno.

Il film segue la storia di una famiglia spaccata, costretta a riavvicinarsi negli ultimi giorni della morte del padre estraneo e apparentemente pazzo. Quando arrivano per mettere a soqquadro la sua casa, si imbattono in un male che sembra un incrocio tra Evil Dead e The Queen Of Black Magic. A tratti è un po’ esagerato, ma il connubio tra effetti pratici e CGI, perfetti fino al limite del putrido, crea momenti talmente intensi da far accapponare la pelle.

Ravenous (2017)

Un film di zombie franco-canadese con una inedita rielaborazione dell’idea di questa creatura mostruisa, Ravenous (2017), da non confondere con Ravenous (1999), è un racconto di sopravvivenza fresco ma familiare che combina jump scare, umorismo e scenari horror a volontà. In questo film, gli zombie si ergono minacciosi e urlano come gli alieni de L’invasione degli ultracorpi (1978) quando inseguono le loro prede. Raccolgono i loro averi per assemblarli in monumenti – questo comportamento è forse un omaggio alla critica consumistica e insensata che lo zombie ha reso popolare con George A. Romero (La notte dei morti viventi) negli anni Sessanta.

La trama segue tre gruppi di zombie di varie dimensioni in fuga dalle città del nord del Quebec. È un sollievo godersi un intenso film di zombie che non parla della malvagità dell’uomo, ma della speranza e della volontà di fronte a una crisi estrema. Un film tenero e al contempo dal carattere fumettistico, punteggiato di umorismo casuale e cuore grazie alle interpretazioni di Marc-Andre Grondin, Charlotte St-Martin e soprattutto Martin Heroux. Anche i non appassionati di film sugli zombie potrebbero trovare Ravenous appetibile.

Il Rituale (2017)

Se c’è qualcosa che Il Rituale mette in evidenza è che il senso di impotenza può essere orribile quanto l’isolamento. Il film horror di Netflix del 2017 si apre con Luke (Rafe Spall) che non riesce a salvare il suo amico Robert (Paul Reid) durante un’aggressione letale in un negozio di liquori. Quando il film torna al presente, mette in mostra l’impotenza di Luke nel controllare le opinioni dei suoi amici su come avrebbe potuto intervenire per salvare Robert e, quando i quattro vanno a fare un’escursione in suo nome, viene evidenziata ancora una volta la loro impotenza nel riuscire a individuare un percorso tra i boschi.

Il film stabilisce presto la minaccia di qualcosa nel bosco, ma rispetta il fatto che l’ignoto è più terrificante dell’osservabile: strane iconografie e iscrizioni runiche terrorizzano il gruppo mentre le loro scorte e le loro forze vengono meno ogni giorno che passa. La presentazione creativa del regista David Bruckner (V/H/S, Southbound) di Luke che rivive il suo trauma, soprattutto nel finale del film, è un punto di forza di questo lungometraggio pseudo-creaturale.



