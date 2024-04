Moon Knight: un buffo gag reel in attesa dell’edizione in Home Video

Nonostante i suoi difetti, Moon Knight è servito come una solida introduzione per il personaggio di Marc Spector, e una scena dell’ultimo minuto a metà dei titoli di coda con Jake Lockley è servita ad aumentare l’eccitazione per il futuro del personaggio. Ora, mentre la serie si appresta ad arrivare su SteelBook, abbiamo una clip gag reel che mostra Oscar Isaac che si dà un pugno in faccia insieme ai soliti errori sul set.

Moon Knight dropped a gag reel!pic.twitter.com/bW8aGvDsQI — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) April 23, 2024

Dopo il grande cliffhanger dello show, i Marvel Studios devono ancora rivelare come sarà il futuro di questo personaggio sullo schermo. Tuttavia, la speranza tra i fan è che Moon Knight ritorni per una seconda stagione o sul grande schermo. L’anno scorso, Isaac ha affermato che entrambe le opzioni erano state discusse.

“Ci sono state alcune conversazioni specifiche. Sono state piacevoli. La fuoriuscita di dettagli è che non ci sono dettagli. Non sappiamo [se ci sarà una seconda stagione], ma ne stiamo parlando,” ha rivelato l’attore. “A dire il vero, è tutta una questione di storia. ‘C’è una storia che vale la pena raccontare? È interessante? Mi sentirò in imbarazzo quando uscirà?'” “Quindi la questione è semplicemente: ‘C’è qualcosa in cui vale la pena riversare tutto ciò che hai?’ E con Moon Knight, è stato proprio questo a creare una struttura tale che ogni mattina, quando suonava la sveglia, non vedevo l’ora di arrivare sul set perché volevo provare qualcosa di diverso.”

“Che [il ritorno di Moon Knight] sia un lavoro di gruppo o che magari arrivi una grande idea per la seconda stagione o che si tratti di un film indipendente o qualunque cosa possa essere,” ha continuato Isaac. “Penso che l’approccio sia proprio in questo modo. È innanzitutto la storia.”

Quando Moon Knight è stato distribuito, il protagonista dello show ha ripetutamente detto ai giornalisti che era stato messo sotto contratto solo per questa stagione di sei episodi. Chiaramente, Oscar Isaac è ansioso di riprendere il ruolo e, anche se potrebbe facilmente interpretare un ruolo secondario in un film futuro, il buon senso dice che il miglior passo successivo sarebbe un secondo lotto di episodi.